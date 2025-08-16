México

El mejor remedio casero para combatir la caspa sin dañar tu cabello

Este tratamiento, acompañado de una buena higiene podrían ayudar a obtener resultados en poco tiempo

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta es la mejor manera
Esta es la mejor manera de combatir las caspa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La caspa es una afección común del cuero cabelludo que se manifiesta con la aparición de pequeñas escamas blancas, acompañadas a veces de picazón, enrojecimiento o irritación. Aunque no es una condición grave, sí puede resultar molesta y afectar la autoestima de quienes la padecen.

Existen muchos productos comerciales para tratarla, pero algunas personas prefieren optar por alternativas naturales menos agresivas y más accesibles. Uno de los remedios naturales más eficaces y populares para combatir la caspa es el uso del vinagre de manzana, debido a sus propiedades antimicrobianas, antifúngicas y equilibrantes del pH.

El vinagre de manzana actúa directamente sobre el hongo Malassezia, el cual está vinculado con la aparición de la caspa. Su capacidad para restablecer el equilibrio del pH del cuero cabelludo ayuda a crear un ambiente menos propicio para el desarrollo de este microorganismo.

Aunque no es un problema
Aunque no es un problema grave, podría ser incómoda en muchos aspectos. Foto: (iStock)

Además, ayuda a eliminar el exceso de grasa y residuos acumulados en el cuero cabelludo, lo que contribuye a mantener los folículos capilares limpios y saludables. Para utilizar este remedio natural, se recomienda diluir una parte de vinagre de manzana en una parte igual de agua, y aplicar la mezcla directamente sobre el cuero cabelludo después de lavar el cabello.

Se debe masajear suavemente con las yemas de los dedos y dejar actuar durante unos 15 a 20 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Este tratamiento puede repetirse dos o tres veces por semana, dependiendo de la gravedad del problema.

Es importante tener en cuenta que el vinagre de manzana no debe aplicarse sin diluir, ya que su acidez puede causar irritación, especialmente en personas con la piel sensible o dañada. Además, aunque es un remedio natural, no debe sustituir un tratamiento médico en casos severos o persistentes de caspa. Si después de varias semanas de aplicación no se observa mejoría, se recomienda consultar a un dermatólogo para descartar condiciones más serias como dermatitis seborreica o psoriasis.

Otro aspecto relevante a considerar es que, para lograr una mejor eficacia en el tratamiento natural contra la caspa, es conveniente adoptar hábitos de higiene adecuados.

Aunque este remedio no sustituye
Aunque este remedio no sustituye la atención médica adecuada, podría ser de ayuda. Foto: (iStock)

Esto incluye lavar el cabello con frecuencia para evitar la acumulación de grasa, utilizar productos suaves sin sulfatos ni alcoholes agresivos, y evitar el uso excesivo de geles, sprays o cremas para peinar. Asimismo, una alimentación equilibrada rica en zinc, vitaminas del grupo B y ácidos grasos omega-3 puede contribuir a la salud general del cuero cabelludo.

En resumen, el vinagre de manzana es un remedio natural eficaz y accesible para combatir la caspa, gracias a sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para equilibrar el pH del cuero cabelludo.

Utilizado de manera adecuada y constante, puede ofrecer alivio a quienes buscan alternativas naturales para mantener la salud capilar. Sin embargo, siempre es recomendable prestar atención a las reacciones del cuerpo y buscar ayuda profesional si el problema persiste o empeora.

Temas Relacionados

Remedios caserosCaspaRemedio naturalSaludBienestarmexico-noticias}

Más Noticias

Temblor hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 26 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy: Noticias de la

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 16 de agosto

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Pronóstico del tiempo en México:

La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este 15 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 15 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 15 de agosto

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados donde

Estos son los estados donde opera el Cártel Nuevo Imperio, grupo vinculado al asesinato de Milton Morales

Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

“Buen Chico”, el K-drama de

“Buen Chico”, el K-drama de Park Bo-gum que cambia por completo la imagen del actor

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación

Esto sería lo que gana semanalmente Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Amenaza en el aire: el thriller de Mel Gibson que cautiva a los usuarios de Prime Video México

Merlina conquista el ranking de las mejores series de Netflix México para maratonear

DEPORTES

Por qué se cayó el

Por qué se cayó el fichaje entre América y Al-Rayyan por Brian Rodríguez

Supernova Strikers 2025: Cuándo y Dónde ver el evento de boxeo entre creadores de contenido

Óscar Valdez revela cómo vivió el nocaut sufrido ante Vaquero Navarrete: “Es muy frustrante”

¿Cómo quedará el Toluca vs Pumas de acuerdo a la IA?

Cruz Azul vs Santos, IA revela al ganador del partido