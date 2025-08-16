Captan al morenista García Parra con Belinda en Disneylandia por su cumpleaños y él aclara: “Fue con recursos propios”

(Archivo)

La imagen de José Luis García Parra celebrando en Disneylandia junto a Belinda y los personajes de Minnie y Daisy, rodeados de otros acompañantes, se viralizó rápidamente tras la difusión de un video y una fotografía en medios nacionales y locales.

La escena, que muestra al funcionario en un ambiente festivo, coincidió con el cumpleaños número 36 de la cantante, con quien se le atribuye una supuesta relación sentimental desde hace meses.

Este episodio, ampliamente comentado en redes sociales, obligó a García Parra a emitir una aclaración pública sobre su ausencia laboral y el origen de los recursos utilizados para el viaje.

¿Qué dijo Parra sobre su viaje con Belinda?

En respuesta a la controversia, el coordinador del gabinete del morenista Alejandro Armenta Mier publicó en su cuenta X un documento oficial en el que notificó que había solicitado licencia sin goce de sueldo para ausentarse del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto.

En su mensaje, García Parra enfatizó: “Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios. Mi compromiso laboral se mantiene intacto y seguiré trabajando con responsabilidad y, sobre todo, #PorAmorAPuebla”.

De este modo, intentó disipar cualquier sospecha sobre el uso de fondos públicos o el incumplimiento de sus obligaciones como servidor público.

¿Qué se sabe de Belinda y Parra?

La relación entre García Parra y Belinda se hizo pública en febrero, cuando ambos fueron captados al arribar juntos a Puebla en un vuelo privado, según reportó Proceso.

El funcionario, además, es sobrino político del exgobernador Mario Marín Torres, lo que ha incrementado el interés mediático en torno a su vida personal y profesional.

Desde entonces, la presencia de la cantante en la entidad ha sido constante: participó en la toma de protesta de Armenta, fue elegida como voz principal de la película animada “Canas al Aire”, grabó un video musical en locaciones poblanas y encabezó presentaciones en la Feria de Puebla.

En Puebla, Belinda realizó asistencia a un evento político que generó especulaciones en redes sociales. Crédito: FB/José L García Parra Cuartoscuro

La publicación del oficio en redes sociales por parte de García Parra buscó transparentar su proceder ante la opinión pública, en un contexto donde la fiscalización del actuar de los funcionarios es cada vez más estricta.

El episodio se inscribe en una tendencia reciente donde la vida privada de figuras públicas, especialmente aquellas vinculadas a la política y el espectáculo, adquiere relevancia informativa y puede tener repercusiones en la percepción ciudadana sobre la ética y el desempeño de los servidores públicos.