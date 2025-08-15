México

Sheinbaum niega desabasto de gasolina en México, Pemex explica falta de suministro en CDMX y Edomex

La empresa indicó que ya se implementaron acciones para regular el abasto

Por Fernanda López-Castro

En Chiapas, la gasolina es
En Chiapas, la gasolina es más barata en sitios clandestinos que en las estaciones de servicio (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay desabasto de gasolina en México, luego de que se reportó una falta de suministro por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en diversos estados, entre ellos la Ciudad de México.

Al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia mañanera, desde Quintana Roo, la mandataria insistió en que “hay combustible” y el desabasto se debe a una situación de logística, al destacar que ya se atienden los posibles problemas relacionados a los contratos de los transportistas.

“No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desbasto de combustible, hay combustible es más bien un tema de transporte que se está resolviendo”, dijo.

Ante esto, Sheinbaum indicó que algunas de las pipas que se adquirieron el año pasado seguían siendo administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ahora pasarán a ser operadas por Pemex, lo que forma parte del actual tema de desabasto, recalcando que ya está siendo atendido.

“Una parte de estas pipas seguía administrándolas la secretaría de la defensa nacional y ahora van a pasar a petróleos mexicanos, entonces es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema de abasto, se está atendiendo”, concluyó.

Pemex aclara desabasto en CDMX y área conurbada

En una tarjeta informativa, Pemex explicó que el desabasto de combustible en la Ciudad de México y el área conurbada se debe a una afectación temporal en la distribución de gasolinas.

Mencionó que la afectación se generó por los trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.

Sin embargo, señaló que ya se implementaron “acciones inmediatas para reforzar el suministro” y se incorporarán unidades adicionales de reparto.

“Petróleos Mexicanos informa que, ante afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y área conurbada debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro.

“Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación. Pemex reafirma su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida”, se lee en el documento.

