Lo que sabemos del desabasto de gasolina en varios estados, entre ellos CDMX, Edomex, Chiapas y NL

Se estima que la problemática radica en retrasos logísticos por la falta de autotanques y pipas para el transporte de combustibles hacia las estaciones de servicio

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

En Chiapas, la gasolina es más barata en sitios clandestinos que en las estaciones de servicio (Foto: Cuartoscuro)

Durante esta semana, diversas estaciones gasolineras en México han reportado retrasos en el suministro de gasolina, afectando principalmente a entidades como Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Nuevo León. La situación ha llevado a cierres temporales en varias estaciones y a compras de pánico en zonas específicas, pero autoridades y empresarios descartan un desabasto generalizado.

De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el problema principal radica en retrasos logísticos por la falta de autotanques y pipas para el transporte de combustibles hacia las estaciones de servicio. Las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex cuentan con suficiente producto; sin embargo, el traslado se ha visto afectado. “Si bien no hay desabasto de combustibles, pues hay producto en terminales de Almacenamiento y Reparto, Pemex está atendiendo la falta de transporte y surtiendo producto y evitando que las afectadas acumulen retrasos”, indicó Onexpo.

En Nuevo León, 42 de las 744 gasolineras han presentado retrasos, lo que equivale al 5.6 por ciento del total estatal. En Chiapas, 27 de las 352 estaciones tuvieron la misma problemática, cifra que disminuyó respecto a días previos. En gran parte de Chiapas, los retrasos obedecen a un paro de piperos que demandan pagos atrasados a Pemex. En la Ciudad de México y el Estado de México, usuarios y trabajadores reportan falta de combustible en algunas zonas como Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Ecatepec y Toluca, aunque representan un porcentaje bajo respecto al universo total de más de mil estaciones en la zona metropolitana.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la problemática: “Se va a resolver, sí está llegando combustible, pero sí hay un problema con los contratos de los piperos, pero está por resolverse, ya lo trae la Secretaría de Energía y Pemex”.

Hasta ahora, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha informado el plazo exacto para la normalización total del suministro, pero la expectativa oficial apunta a que la situación se resuelva en los próximos días, en especial en Chiapas, donde la demanda de los transportistas ya es atendida por autoridades federales. Expertos del sector, como Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, descartan distorsiones de precio atribuidas al retraso.

El suministro de gasolina es clave para la economía nacional, por lo que se mantienen monitoreos y esfuerzos para restablecer el abasto regular a la brevedad en las entidades señaladas.

Se espera que en los próximos días se implementen estrategias que permitan el abasto, de lo contrario la situación puede recrudecerse.

