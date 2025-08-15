Reportan 6 heridos por explosión de gas en alcaldía Benito Juárez, CDMX

Hasta ahora se han reportado cinco heridos por la explosión de gas acumulado. (FOTO: RRSS)

Una fuerte explosión por acumulación de gas fue reportada en el cruce de San Borja, colonia Independencia en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX). Reportes preliminares informan que al menos seis personas resultaron heridas y están siendo atendidas por elementos de la Cruz Roja Mexicana y uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Vecinos de la zona reportaron a N+ que el edificio de tres niveles se encontraba en total tranquilidad hasta que en la madrugada de este viernes 15 de agosto los despertó una fuerte explosión, lo que provocó una rápida movilización de unidades estatales.

Hasta ahora han acudido al menos tres unidades de Protección Civil y paramédicos para acordonar la zona y atender a los heridos. Hasta el momento, el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México emitió un comunicado donde informó que la explosión provocó severos daños en muros, ventanas y estructuras aledañas.

(FOTO: X:@JefeVulcanoCova)

“En seguimiento al incendio registrado en calle San Borja, colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez, informamos que se trató de una exposición en el interior de un departamento por acumulación de gas, dañando muros, ventanas y objetos varios. Resultando lesionadas 5 personas. Laborando”, se lee en el comunicado.

Aumenta un lesionado más por el incidente y se confirman cuatro departamentos afectados

Desde las 6:00 de la mañana que se registró la cobertura de la explosión, el cuerpo de Bomberos registró cinco heridos tras el incidente, sin embargo, el directo del cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como Jefe Vulcano Cova, confirmó que hay seis heridos y emitió un comunicado donde afirmó que al menos cuatro departamentos resultaron afectados.

(FOTO: X:@JefeVulcanoCova)

“Estoy en la calle San Borja, en la Alcaldía Benito Juárez, donde atendimos una explosión por acumulación de gas en el interior de un departamento. El edificio cuenta con 32 departamentos, 4 de ellos resultaron afectados en su estructura por la explosión y 2 más presentan daños en ventanas. Al momento, tenemos 6 personas lesionadas, ninguna de prioridad, que ya son atendidas por ambulancias de la demarcación”, informó en su red social X.

Finalmente, el jefe de bomberos aseguró que se concluyó aproximadamente a las 7:47 de la mañana, el servicio de revisión de las instalaciones de gas y electricidad del edificio para descartar posibles riesgos durante la atención social.

Hubo otra explosión por acumulación de gas en Pachuca

El día 14 de agosto, un domicilio en la colonia El Tezontle, en Pachuca, Hidalgo explotó debido a la acumulación de gas. De acuerdo con los reportes de elementos de seguridad, hubo al menos un adulto mayor herido y la casa quedó totalmente destruida.

Ante la situación, elementos del Ejército mexicano y autoridades locales brindaron apoyo a los vecinos que tras escuchar la explosión, llamaron al 911.

Hasta el corte de esta nota, la zona permanece acordonada, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes y se retiran los escombros.