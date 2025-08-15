Producción de La Casa de los Famosos 3 habría despido personal tras “error” en la salida de Adrián Di Monte

Periodista revela lo que ocurrió en La Casa de los Famosos México tras la salida de Adrián Di Monte. (ViX)

A casi una semana de la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México, lo ocurrido frente a las cámaras sigue causando reacciones en el mundo del espectáculo.

En esta ocasión fue el periodista Gabo Cuevas quien rompió el silencio sobre lo sucedido y aseguró que personal del reality show habría sido despedido a raíz del incidente que ocurrió frente a las cámaras.

El actor salió del encierro de este reality show de Televisa Crédito: La Casa de los Famosos México

Cabe recordar que fue el pasado 10 de agosto cuando Priscila Valverde y Adrián Di Monte subieron al carrusel para conocer al segundo eliminado. Para sorpresa de algunos televidentes, el actor cubano quedó fuera de la competencia, pero según algunas versiones, todo fue un error.

Aseguran que personal de La Casa de los Famosos 3 fue despedido tras salida de Adrián Di Monte

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, la salida de Adrián Di Monte habría sido un error, por lo que gran parte del personal de Endemol habría sido despedida.

“Han despedido a gente de La Casa de los Famosos, no tanto por el error, sino de dónde salió la información, entonces despidieron a personas de Endemol porque ellos tienen esta filosofía de ‘si lo que sucedió no se vio, no pasó’. Entonces desafortunadamente pasó”, dijo el periodista en el programa Dulce y picosito.

Error de Adrián Di Monte durante su eliminación en La Casa de los Famosos México desata polémicos memes (Fotos: Televisa)

De igual forma, señaló que al actor cubano también le llamaron la atención por hablar sobre lo que ocurrió durante su participación en el programa Hoy.

“Tengo entendido que a Adrián le llamaron la atención por lo que dijo en el programa ‘Hoy’. Aparte despidieron a un grupo de personas que trabajan en producción, que creen que fueron ellos quienes contaron lo que se sabe”, señaló.

Qué ocurrió con los resultados durante la eliminación de Adrián Di Monte

Según Gabo Cuevas, lo que ocurrió durante el programa fue que Galilea Montijo tenía un resultado distinto al que se dio al final, pues el corte ya estaba hecho, pero cambió de último momento.

“Dicen que ya estaba el corte hecho con la aplicación y en el corte aparecía Priscila, pero volvieron a hacer un corte cuando ya tenían impresos los resultados”, indicó.

El periodista argentino señaló que Televisa tendría que pagar importante suma de dinero a Adrián Di Monte por su salida. (Crédito: X: Javier Ceriani)

En medio de toda la crisis que se vivió en el programa, la producción intentó que la información no se filtrara, pero lo ocurrido se volvió tendencia en redes sociales rápidamente y desató especulaciones que hasta ahora siguen dando de qué hablar en el público.