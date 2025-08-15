La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy, viernes 15 de agosto | EN VIVO

Finalmente comentó que se buscará la reutilización y optimización de recursos como la macro alga, derivando en más de 140 productos desarrollados a base de sargazo.

En cuanto a avances tecnológicos, Lezama comentó que Quintana Roo es el único estado que cuenta con un centro de monitoreo de sargazo que pera con tecnología satelital manejado en conjunto con la Agencia Espacial Europea. También mencionó que se cuenta con un semáforo que marca la cantidad del sargazo en cada playa y saber con anticipación la problemática.

La gobernadora compartió que se cuenta con más de 9.5 kilómetros de barreras anti sargazo, se operan junto con la Secretaría e Marina: 11 sargaceras costeras, una transoceánica, 22 embarcaciones menores (se espera recibir 4 embarcaciones más), lo que provocará un mejor control del sargazo y entender el uso del mismo.

Avances de las barreras contra el sargazo

Asimismo se promoverá el comercio de artesanías y enfoque a los pueblos indígenas.

Lezama informó también que la inversión hotelera va en aumento para promover el turismo. También diversas inversiones permitirán el conecte del Tren Maya con los puertos del estado generando millones de dólares en inversión al estado. En total se sumará más de 2 ml millones de dólares, fortaleciendo la economía en la industria constructora.

La gobernadora Mara Lezama informó que el estado de Quintana Roo se convirtió en un destino de confianza para la inversión privada, enfocándose en 15 nuevos centros de hospedaje.

Quintana Roo en la mira de la inversión privada

También informó que el trabajo en conjunto permitió la disminución del robo a transeúnte, los homicidios, robo de vehículo y robos a comercios.

Por otra parte, destacó la detención de José Benjamín “N”, alias Cuervo, líder de la estructura criminal de Los Compich, considerado como objetivo prioritario y uno de los principales de violencia en Tulum.

En colaboración con el estado de Yucatán, Harfuch comentó que en Mérida se lograron tres ordenes de aprehensión contra objetivos prioritarios por los delitos de homicidio calificado y extorsión, donde resalta Zacarías “N”, alias El Skinny, líder de la célula de Los Skinny, y generador de violencia en la zona hotelera de Cancún Brenda “N” y Mariana “N”, encargadas de recibir los depósitos de dinero producto de las extorsiones.

13:47 hs

Captura de miembro del Cártel del Pacífico y Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch felicitó a la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama por el trabajo de seguridad donde reconoció la baja en delitos en el estado al igual que en la Ciudad de México.

Del primero de octubre al 11 de agosto de 2025, se presentaron los resultados de:

Mil 300 kilos de droga

3 mil 258 personas detenidas por delitos de alto impacto

La FGE vinculó a más del 90% y más de mil sentencias condenatorias

Se decomisaron casi 300 armas de fuego, cartuchos y cargadores

En el mes de julio se detuvieron a 94 personas por delitos de alto impacto

Se aseguraron 432 kilos de droga

Asimismo, el secretario informó que hubo un despliegue en diversos municipios, incluyendo el municipio Benito Juárez, donde se detuvo a David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en EEUU por delito de tráfico de armas. Entre los detenidos del municipio Benito Juárez se detuvieron a 13 miembros del Cártel del Pacífico.

En Playa del Carmen se detuvo a María José alias Lorena, jefa de plaza y generadora de violencia en Tulum donde formaba parte de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa.

En la misma zona, fue detenido Bernardo Alejandro “N”, integrante de un grupo criminal dedicado a la extorsión y al acaparamiento forzado de mercancías y servicios en el Estado de México que se había fugado.

También se detuvieron a ocho objetivos donde se aseguraron armas largas, cortas y equipo táctico.