México

La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy, viernes 15 de agosto | EN VIVO

Desde Chetumal, Quintana Roo la presidenta de México informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia de las 07:30 horas

Por Carlos Salas

Guardar
14:07 hsHoy

Avances de las barreras contra el sargazo

La gobernadora compartió que se cuenta con más de 9.5 kilómetros de barreras anti sargazo, se operan junto con la Secretaría e Marina: 11 sargaceras costeras, una transoceánica, 22 embarcaciones menores (se espera recibir 4 embarcaciones más), lo que provocará un mejor control del sargazo y entender el uso del mismo.

En cuanto a avances tecnológicos, Lezama comentó que Quintana Roo es el único estado que cuenta con un centro de monitoreo de sargazo que pera con tecnología satelital manejado en conjunto con la Agencia Espacial Europea. También mencionó que se cuenta con un semáforo que marca la cantidad del sargazo en cada playa y saber con anticipación la problemática.

Finalmente comentó que se buscará la reutilización y optimización de recursos como la macro alga, derivando en más de 140 productos desarrollados a base de sargazo.

14:01 hsHoy

Quintana Roo en la mira de la inversión privada

La gobernadora Mara Lezama informó que el estado de Quintana Roo se convirtió en un destino de confianza para la inversión privada, enfocándose en 15 nuevos centros de hospedaje.

Lezama informó también que la inversión hotelera va en aumento para promover el turismo. También diversas inversiones permitirán el conecte del Tren Maya con los puertos del estado generando millones de dólares en inversión al estado. En total se sumará más de 2 ml millones de dólares, fortaleciendo la economía en la industria constructora.

Asimismo se promoverá el comercio de artesanías y enfoque a los pueblos indígenas.

13:49 hsHoy

Así va la seguridad en Yucatán

En colaboración con el estado de Yucatán, Harfuch comentó que en Mérida se lograron tres ordenes de aprehensión contra objetivos prioritarios por los delitos de homicidio calificado y extorsión, donde resalta Zacarías “N”, alias El Skinny, líder de la célula de Los Skinny, y generador de violencia en la zona hotelera de Cancún Brenda “N” y Mariana “N”, encargadas de recibir los depósitos de dinero producto de las extorsiones.

Por otra parte, destacó la detención de José Benjamín “N”, alias Cuervo, líder de la estructura criminal de Los Compich, considerado como objetivo prioritario y uno de los principales de violencia en Tulum.

También informó que el trabajo en conjunto permitió la disminución del robo a transeúnte, los homicidios, robo de vehículo y robos a comercios.

13:47 hsHoy

Captura de miembro del Cártel del Pacífico y Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch felicitó a la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama por el trabajo de seguridad donde reconoció la baja en delitos en el estado al igual que en la Ciudad de México.

Del primero de octubre al 11 de agosto de 2025, se presentaron los resultados de:

  • Mil 300 kilos de droga
  • 3 mil 258 personas detenidas por delitos de alto impacto
  • La FGE vinculó a más del 90% y más de mil sentencias condenatorias
  • Se decomisaron casi 300 armas de fuego, cartuchos y cargadores
  • En el mes de julio se detuvieron a 94 personas por delitos de alto impacto
  • Se aseguraron 432 kilos de droga

Asimismo, el secretario informó que hubo un despliegue en diversos municipios, incluyendo el municipio Benito Juárez, donde se detuvo a David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en EEUU por delito de tráfico de armas. Entre los detenidos del municipio Benito Juárez se detuvieron a 13 miembros del Cártel del Pacífico.

En Playa del Carmen se detuvo a María José alias Lorena, jefa de plaza y generadora de violencia en Tulum donde formaba parte de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa.

En la misma zona, fue detenido Bernardo Alejandro “N”, integrante de un grupo criminal dedicado a la extorsión y al acaparamiento forzado de mercancías y servicios en el Estado de México que se había fugado.

También se detuvieron a ocho objetivos donde se aseguraron armas largas, cortas y equipo táctico.

También se informó que se arrestaron a cinco personas más en diversos municipios y se incautaron armas y equipo táctico, cumpliendo así el combate directo al crimen organizado.

13:46 hsHoy

Avances de seguridad en Quintana Roo

Marcela Figueroa informó que la tendencia en promedio diario de víctimas de homicidio doloso de manera mensual disminuyó un 61.3% desde el inicio del mandato de la presidenta Sheinbaum.

Asimismo, Quintana Roo registró que tiene el julio más bajo en cuanto a delitos desde 2017.

En cuanto a delitos de alto impacto, desde octubre de 2024 a julio de 2025 se presentó una tendencia a la baja con una reducción total del 29.2% del promedio diario de delitos de alto impacto.

13:28 hsHoy

El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrá mucha información de Quintana Roo y tendrá una reunión bilateral con el presidente Arévalo en Guatemala.

Asimismo apuntó que por la tarde regresará a Campeche para tener una relación trilateral con el primer ministro de Belice y el presidente de Guatemala, donde adelantó que darán un anuncio importante que involucra a las tres naciones.

También decretó que habrá información de seguridad en el estado de Quintana Roo, presentada por Marcela Figueroa y el secretario Omar García Harfuch. Posteriormente, la gobernadora Mara Lezama hablará sobre el tema del control de sargazo de la mano con la Secretaría de Marina, inversiones en el estado los resultados del Infonavit en el estado mencionado.

Finalmente Jesús Esteva informará los avances del puente en Cancún.

13:22 hsHoy

Hoy es viernes, y la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre programas de gobierno y temas de relevancia nacional e internacional.

Minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo en Infobae México.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumGobierno de Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Documentales, dramas, comedias y series animadas renuevan el catálogo de esta semana

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

Christian Nodal celebra victoria legal mientras la polémica con Cazzu y Ángela Aguilar vuelve a encenderse

Un juez en Colombia falló a su favor en un proceso legal promovido por Alive Production por presunto incumplimiento de contrato

Christian Nodal celebra victoria legal

Choque de tráiler en puente La Covadonga provoca caos vial en límites de Tlalnepantla y Vallejo

Afecta la circulación en ambos sentidos de la Reyes Heroles y autoridades llaman a tomar rutas alternas

Choque de tráiler en puente

Metro CDMX y Metrobús 15 de agosto: la Línea 2 del metro con afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este

Metro CDMX y Metrobús 15

¿Cuáles fueron los cárteles más afectados por la entrega masiva de 55 narcos a EEUU en 2025?

Algunos capos enfrentan procesos que podrían derivar en cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque se enfatizó que el acuerdo con Washington prohíbe solicitar esa sanción

¿Cuáles fueron los cárteles más

ÚLTIMAS NOTICIAS

Receta de pasta con camarones,

Receta de pasta con camarones, rápida y fácil

Cayó uno de los ladrones que asesinó a una joven y baleó a su hermana policía en un intento de robo en Laferrere: lo identificaron por Instagram

Mensajes temporales en WhatsApp: así puedes conservar fotos, videos y textos que se autodestruyen

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de EEUU analiza

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

Qué posibilidades tienen de recuperarse los conejos con extraños tentáculos en la cabeza que alarman a EEUU

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de agosto en Miami

Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Clima hoy en Nueva York hoy viernes 15 de agosto 2025: temperaturas y ráfagas de viento

DEPORTES

Con Racing-Tigre como atracción, se

Con Racing-Tigre como atracción, se pone en marcha la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Murió Ramón Maddoni, el descubridor de Tevez, Paredes y otras estrellas de Argentina: los emotivos mensajes de sus ex dirigidos

La actitud de Franco Mastantuono durante su presentación como refuerzo del Real Madrid que sorprendió en España: “Me ha dado envidia”

Las imágenes del primer entrenamiento de Franco Mastantuono en Real Madrid: cuándo podría debutar

El impactante trueque que negocia Atlético de Madrid con dos figuras de la selección argentina como protagonistas