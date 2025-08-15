México

Carré: un corte de cabello versátil y rejuvenecedor, ideal para los rostros redondos

Regresa a la tendencia un tipo de corte que se destaca por su versatilidad, elegancia y modernidad

Por Miriam Estrella

Corte de cabello carré es
Corte de cabello carré es un estilo atemporal que siempre marca tendencia.

El corte de cabello carré es un estilo que nunca pasa de moda, se trata de uno de los estilos atemporales que siempre se mantienen en tendencia gracias a su inconfundible esencia y versatilidad. Llevar este peinado se convierte en una opción elegante pero sobre todo práctica ya que permite resaltar las facciones del rostro y el cuello, además de adaptarse a la mayoría de los tipos de rostro, especialmente a los de forma redonda.

Este estilo se caracteriza por ser un corte corto, recto ya a la altura del mentón, aunque puede llevarse ligeramente más arriba o más abajo. Tiene la virtud de rejuvenecer el rostro, aportando un toque moderno y actual sin perder la esencia clásica que lo ha definido desde hace décadas, su simplicidad lo ha convertido en un alternativa sofisticada.

La revista Vogue España destaca que este corte posee “un estilo atemporal que aporta altas dosis de sofisticación a cualquier look, pero que también resulta muy versátil, dependiendo de cómo lo peines. Es un corte recto, pero con unas ligeras capas en la zona frontal, dando así más movimiento a la melena y mayor número de posibilidades a la hora de peinarlo”.

¿Cuál es el concepto del corte carré?

Una idea de corte para
Una idea de corte para comenzar con toda la actitud el otoño.

Si estás buscando un cambio que no sea demasiado radical, pero que muestre una imagen moderna, fresca y elegante, el carré es una excelente opción. Tiene la versatilidad de encajar perfectamente con cabello liso y ondulado. Pero si buscas un mejor resultado que sea totalmente adaptado a la forma de tu rostro y tipo de cabello, lo ideal es que consultes con un profesional.

Para comenzar primero hay que decir que el regreso de este legendario corte a una tendencia más no es casualidad, su peculiar estilo tras mostrar sofisticación y elegancia desde una base donde se ha adaptado al a la modernidad ha permitido que sea uno de los favoritos de múltiples celebrities que lo han portado y han lucido geniales.

Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School menciona para el portal Trendencias que el carré “tiene el poder de rejuvenecer al instante, destacando los mejores rasgos de quien lo lleva. Ya sea que optes por un acabado más minimalista o por uno con volumen y movimiento, el carré siempre aporta un aire fresco y actual.” Además de que “ayuda a equilibrar la forma del rostro: en los rostros largos y ondulados equilibra las proporciones, y para los redondos o cuadrados, ayuda a estilizar rostro y cara.”

Corte carré como una opción para comenzar el otoño

Combina la elegancia con un
Combina la elegancia con un toque moderno.

Este es el corte que se está volviendo la tendencia del 2025, es la mejor manera para cerrar la temporada de verano y comenzar con toda la actitud el otoño. Los cortes clásicos siempre inspirarán y van a crear una moda o mantenerla con el paso de los años.

Las diferentes versiones de cortes van a existir, pero no dejan de lado la esencia y la inspiración que ha perdurado con el tiempo. Estos son algunos de los ejemplos de estilos de carré que puedes usar para esta próxima temporada. Peinados que no requieren de mucho tratamiento o tiempo para peinarlos.

  • Carré ondulado
Carré ondulado.
Carré ondulado.

Una variación de este estilo que muestra aún más una de las características principales del mismo; el efecto rejuvenecedor, las ondas suaves permiten que se vea con mayor volumen, libre, fresco y con una mayor textura.

  • Carré vintage
Carré vintage.
Carré vintage.

Para comenzar la temporada de otoño con algo retro y clásico, que se adapta para las mujeres maduras que buscan ese toque innovador, moderno pero con elegancia.

Cortes de cabello Corte carré Tendencias 2025 Belleza Verano 2025

