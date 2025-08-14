México

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: lo que se sabe sobre la fecha de depósito del aguinaldo

La fecha exacta del depósito solo ha sido confirmada por una de las dos instituciones

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
El aguinaldo está programado para
El aguinaldo está programado para su entrega en el último bimestre del año (Cuartoscuro / Crisanta Espinoza Aguilar)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmaron las fechas de depósito del aguinaldo 2025 para sus trabajadores y pensionados. De acuerdo con la información difundida por ambas instituciones, el pago anticipado se realizará durante el último bimestre del año con condiciones particulares para cada entidad. Este anuncio permitirá a miles de beneficiarios planear sus gastos de fin de año y cumplir compromisos económicos.

El aguinaldo es una prestación laboral establecida por la Ley Federal del Trabajo en México. Consiste en el pago de al menos 15 días de salario, entregado cada año antes del 20 de diciembre a trabajadores del sector público y privado.

Los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE también acceden a este derecho, con montos calculados conforme a sus prestaciones. La publicación de las nuevas fechas por el IMSS y el ISSSTE fue replicada por diversos medios nacionales y representa un referente para la próxima temporada decembrina.

El IMSS realiza sus depósitos
El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

Lo que se sabe sobre la fecha de pago del aguinaldo de la Pensión del IMSS

Al revisar el calendario de pagos previsto para noviembre de 2025, se observa que el depósito programado cae en lunes 3 de ese mes, lo que podría coincidir con la entrega del aguinaldo para los pensionados del IMSS. Aunque las autoridades no especifican explícitamente la fecha de depósito de esta prestación en el calendario anual, el sitio web oficial del Instituto señala que el dinero suele abonarse durante noviembre.

El pago del aguinaldo, según se explica, corresponde únicamente a quienes se pensionaron bajo el modelo anterior a la reforma: “El beneficio solamente será entregado a quienes se hayan pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del IMSS vigente hasta el 30 de junio de 1997.” Esta aclaración excluye a los jubilados que se retiraron bajo la llamada Ley del 97, quienes de acuerdo con la normativa actual no son sujetos del depósito de esta prestación anual.

El ISSSTE realizará 13 pagos
El ISSSTE realizará 13 pagos a lo largo del año (ISSSTE)

Esto se sabe sobre la fecha de depósito del aguinaldo de la Pensión ISSSTE

La dinámica de entrega del aguinaldo a pensionados del ISSSTE contempla dos pagos diferenciados, según estipulan las condiciones operativas del instituto dirigido por Martí Batres Guadarrama. A diferencia de prácticas de otras instituciones, la primera parte de esta prestación será depositada durante la primera quincena de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial divulgado por las autoridades al inicio del año. Así, esta entrega se realiza de manera separada respecto al abono mensual que reciben habitualmente los beneficiarios.

Por su parte, aunque aún no existe una confirmación definitiva sobre la segunda parte del aguinaldo para 2025, la experiencia de años previos permite anticipar que el complemento de este pago probablemente se integrará con el depósito correspondiente a enero de 2026. Esta modalidad de depósito en dos exhibiciones responde a lo establecido en las reglas de operación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que permite distribuir el recurso al cierre y apertura del ciclo anual para los pensionados.

Temas Relacionados

Pensión IMSS 2025Pensión ISSSTE 2025Aguinaldo 2025mexico-noticias

Más Noticias

Ante manifestaciones en la zona arqueológica de Tulum, el INAH aclara situación con Grupo Mundo Maya

Trabajadores sindicalizados denunciaron presuntos actos de “usurpación de funciones” por parte de la empresa GAFSACOMM

Ante manifestaciones en la zona

Alcalde de Piedras Negras explota contra periodista que le preguntó si se sometería a prueba de antidoping

En medio de cuestionamientos hacia su administración, Jacobo Rodríguez enfrentó a una reportera durante su conferencia de prensa

Alcalde de Piedras Negras explota

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

El mediocampista galés acelera su recuperación y podría ver minutos, tras semanas de trabajo diferenciado

¿Qué tan cerca está el

Leche dorada: cómo preparar este elixir natural que brinda propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

A esta bebida se le reconocen muchos beneficios para la salud

Leche dorada: cómo preparar este

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

La reciente charla exclusiva entre el cantante y la periodista ha generado especulaciones en redes sociales, especialmente por la falta de interacción digital y el silencio de ambos tras la publicación del material

Christian Nodal deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen a ocho personas en

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

“Todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, dice Ricardo Anaya sobre excandidato del PAN acusado en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal deja de seguir

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

Christian Nodal revela que él terminó a Belinda y a Cazzu: “No es placentero decirlo, pero sí”

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?