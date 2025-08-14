Pensión IMSS e ISSSTE 2025: lo que se sabe sobre la fecha de depósito del aguinaldo

El aguinaldo está programado para su entrega en el último bimestre del año (Cuartoscuro / Crisanta Espinoza Aguilar)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmaron las fechas de depósito del aguinaldo 2025 para sus trabajadores y pensionados. De acuerdo con la información difundida por ambas instituciones, el pago anticipado se realizará durante el último bimestre del año con condiciones particulares para cada entidad. Este anuncio permitirá a miles de beneficiarios planear sus gastos de fin de año y cumplir compromisos económicos.

El aguinaldo es una prestación laboral establecida por la Ley Federal del Trabajo en México. Consiste en el pago de al menos 15 días de salario, entregado cada año antes del 20 de diciembre a trabajadores del sector público y privado.

Los pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE también acceden a este derecho, con montos calculados conforme a sus prestaciones. La publicación de las nuevas fechas por el IMSS y el ISSSTE fue replicada por diversos medios nacionales y representa un referente para la próxima temporada decembrina.

El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

Lo que se sabe sobre la fecha de pago del aguinaldo de la Pensión del IMSS

Al revisar el calendario de pagos previsto para noviembre de 2025, se observa que el depósito programado cae en lunes 3 de ese mes, lo que podría coincidir con la entrega del aguinaldo para los pensionados del IMSS. Aunque las autoridades no especifican explícitamente la fecha de depósito de esta prestación en el calendario anual, el sitio web oficial del Instituto señala que el dinero suele abonarse durante noviembre.

El pago del aguinaldo, según se explica, corresponde únicamente a quienes se pensionaron bajo el modelo anterior a la reforma: “El beneficio solamente será entregado a quienes se hayan pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el amparo de la Ley del IMSS vigente hasta el 30 de junio de 1997.” Esta aclaración excluye a los jubilados que se retiraron bajo la llamada Ley del 97, quienes de acuerdo con la normativa actual no son sujetos del depósito de esta prestación anual.

El ISSSTE realizará 13 pagos a lo largo del año (ISSSTE)

Esto se sabe sobre la fecha de depósito del aguinaldo de la Pensión ISSSTE

La dinámica de entrega del aguinaldo a pensionados del ISSSTE contempla dos pagos diferenciados, según estipulan las condiciones operativas del instituto dirigido por Martí Batres Guadarrama. A diferencia de prácticas de otras instituciones, la primera parte de esta prestación será depositada durante la primera quincena de noviembre de 2025, de acuerdo con el calendario oficial divulgado por las autoridades al inicio del año. Así, esta entrega se realiza de manera separada respecto al abono mensual que reciben habitualmente los beneficiarios.

Por su parte, aunque aún no existe una confirmación definitiva sobre la segunda parte del aguinaldo para 2025, la experiencia de años previos permite anticipar que el complemento de este pago probablemente se integrará con el depósito correspondiente a enero de 2026. Esta modalidad de depósito en dos exhibiciones responde a lo establecido en las reglas de operación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que permite distribuir el recurso al cierre y apertura del ciclo anual para los pensionados.