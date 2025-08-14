México

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

El sonorense aclaró los rumores de su matrimonio con la integrante de la dinastia Aguilar; sin embargo, también confesó que llegó al altar con ella a tan solo 20 días de su rompimiento con la cantante argentina

Por Jazmín González

En una entrevista con Adela
En una entrevista con Adela Micha, Christian Nodal reveló las fechas exactas en las que comenzó su relación con Ángela Aguilar. Foto: Infobae México/Jovani Pérez.

En una entrevista con Adela Micha, Christian Nodal reveló las fechas exactas en las que comenzó su relación con Ángela Aguilar tras estar envueltos en varios rumores.

De acuerdo con el cantante de regional mexicano, decidió romper el silencio luego de que su expareja hablara sobre el tema de su relación en un podcast transmitido en octubre de 2024.

Cuándo se casaron Christian Nodal y Ángela Aguilar

Desde Zacatecas, Nodal se sinceró sobre varios temas de su vida personal, pero una de las declaraciones que más sorprendió a los internautas fue la revelación de la fecha en que se casaron los cantantes de “Dime cómo quieres”.

Cabe recordar que desde que la pareja confirmó su relación y muy poco tiempo después llegaron al altar, surgieron rumores de que su matrimonio había comenzado desde mucho antes, declaraciones que ya han sido confirmadas por el sonorense.

Nodal se casó con Ángela
Nodal se casó con Ángela el 29 de mayo en Roma(IG: @angela_aguilar_)

De acuerdo con el intérprete de “Adiós amor”, se casó con Ángela Aguilar el 29 de mayo en Roma. Después de que ofreció un concierto, tomaron un vuelo y sellaron el amor que ya venía existiendo desde meses antes.

El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, confesó; y agregó: “Me sentí vivo, más vivo que nunca”.

Nodal asegura que encontró el amor con Ángela Aguilar

Tras la revelación del sonorense sobre su boda, también compartió que al momento de sellar su amor se dio cuenta de que nunca antes había sentido estar con la persona correcta.

“Se dio todo. Nada fue planeado, en verdad. Ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”, sentenció.

La boda que se hizo
La boda que se hizo pública semanas después fue una ceremonia espiritual, reveló el cantante. Captura de pantalla/Christian Nodal.

De acuerdo con el intérprete del regional mexicano, la boda que se hizo pública semanas después fue una ceremonia espiritual, pues la legal no era posible llevarla a cabo.

“Nada fue planeado, yo estaba fluyendo con la vida, estaba tratando de hacer lo mejor que podía hacer”, concluyó.

Ante los rumores que existieron sobre infidelidad y un supuesto triángulo amoroso entre Cazzu, Ángela Aguilar y Nodal, el sonorense aseguró que nunca fue así, pues las fechas son distintas y su expareja estaba enterada de todo lo que había ocurrido con la hija de Pepe Aguilar en Roma.

“No hubo rollo, lo entiendo. No sé cómo acomodó su corazón”.

Un reciente video de Ángela Aguilar besando a Christian Nodal puso al centro de la controversia a los artistas de regional mexicano Crédito: nodalaguilar24 / Instagram

