México

“No han cambiado su forma de ser desde los conquistadores”, así se expresó Pancho Villa sobre los españoles

La ciudad de Mexico-Tenochtitlan cayó el 12 de agosto de 1521

Por Joshua Espinosa

Guardar
Pancho Villa dijo que fusilaría
Pancho Villa dijo que fusilaría a los españoles después de un plazo de cinco días. Crédito: Wikimedia Commons

Durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa se caracterizó por tomar decisiones drásticas frente a aquellos grupos que, a su juicio, obstaculizaban la causa revolucionaria. La relación entre el líder revolucionario y la comunidad española fue especialmente tensa, según relata el periodista estadounidense John Reed en México Insurgente.

El libro describe un episodio ocurrido poco después de que Pancho Villa se volviera gobernador del estado de Chihuahua, de diciembre de 1913 a enero de 1914, momento en el que los cónsules extranjeros acudieron a solicitar protección para los soldados federales que habían quedado cumpliendo funciones de policía, a instancias de los propios extranjeros.

En el intercambio, Pancho Villa preguntó directamente quién representaba a los españoles. Al recibir la respuesta del vicecónsul británico, optó por una reacción tajante al advertir: “Dígales que comiencen a empacar. Cualquier español que sea capturado dentro de los límites de este estado después de cinco días será escoltado hasta el más próximo paredón por un pelotón de fusilamiento. El asombro de los diplomáticos fue inmediato.

Pancho Villa dijo que, solo
Pancho Villa dijo que, solo por traer a la iglesia católica, los españoles "deberían ser muertos". Crédito: Wikimedia Commons

Frente a las protestas del representante británico, Pancho Villa mostró una resolución que, aseguró, no era improvisada: “Esta no es una determinación apresurada... Lo he meditado desde 1910. Los españoles deben irse.

El cónsul estadounidense también intervino en la conversación, señalando que semejante medida podía tener repercusiones diplomáticas con los Estados Unidos, al considerar la expulsión y la amenaza de fusilamiento como acciones “incivilizadas”. Pancho Villa defendió su postura justificándola en agravios históricos:

“Nosotros los mexicanos hemos soportado por tres siglos a los españoles. No han cambiado su forma de ser desde los conquistadores. Ellos dislocaron el imperio indígena y esclavizaron a la gente. No les pedimos que mezclaran su sangre con la nuestra. Dos veces los sacamos de México y les permitimos regresar con los mismos derechos de los mexicanos y ellos usaron esos derechos para robar nuestra tierra, para esclavizar a la gente y para alzar sus armas contra la causa de la libertad, Ellos apoyaron á Porfirio Diaz. Se involucraron perniciosamente en la política. Fueron 106 españoles quienes fraguaron el plan que puso a Huerta en el palacio. Cuando Madero fue asesinado, los españoles, en cada estado de la república, organizaron banquetes de celebración. Ellos echaron sobre nosotros la peor de las supersticiones que el mundo jamás haya conocido: la iglesia católica. Sólo por eso deberían ser muertos. Considero que soy muy generoso con ellos."

Durante el Sitio de Tenochtitlan,
Durante el Sitio de Tenochtitlan, Cuauhtémoc reprimió severamente a los mexicas que apoyaran a los conquistadores. (Foto: Twitter@Cuauhtemoc_1521)

Finalmente, ante la presión diplomática, Pancho Villa extendió a diez días el plazo para que los españoles pudieran abandonar el estado. Ese no fue el único conflicto que el Centauro del Norte tuvo durante su gobierno en Chihuahua.

En su razonamiento, Pancho Villa invocaba agravios de largo alcance, cuyos orígenes se remontan a la Conquista de México. Este conflicto histórico encuentra un momento clave el 13 de agosto de 1521, con la Caída de Tenochtitlán, de acuerdo con la información de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Ese día, tras una estrategia impulsada por Hernán Cortés que incluyó bloqueos, el corte del acueducto y la utilización de una avanzada flota de bergantines, la capital mexica sucumbió. Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, mantuvo la resistencia interna pese a las deserciones y políticas represivas contra quienes colaboraban con los invasores.

Aun así, Tenochtitlán acabó sitiada y derrotada en 152. Miles de mexicas huyeron mientras las fuerzas españolas, lejos de detenerse con la rendición, continuaron los ataques y el saqueo de la ciudad. Crónicas como las de Bernal Díaz del Castillo han documentado la violencia extrema y el sufrimiento de la población bajo el asedio de Cortés.

Temas Relacionados

Pancho VillaRevolución MexicanaConquistaEspañolesIndígenasTenochtitlanMexicasMexico-Tenochtitlanmexico-noticias

Más Noticias

Ante manifestaciones en la zona arqueológica de Tulum, el INAH aclara situación con Grupo Mundo Maya

Trabajadores sindicalizados denunciaron presuntos actos de “usurpación de funciones” por parte de la empresa GAFSACOMM

Ante manifestaciones en la zona

Alcalde de Piedras Negras explota contra periodista que le preguntó si se sometería a prueba de antidoping

En medio de cuestionamientos hacia su administración, Jacobo Rodríguez enfrentó a una reportera durante su conferencia de prensa

Alcalde de Piedras Negras explota

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

El mediocampista galés acelera su recuperación y podría ver minutos, tras semanas de trabajo diferenciado

¿Qué tan cerca está el

Leche dorada: cómo preparar este elixir natural que brinda propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

A esta bebida se le reconocen muchos beneficios para la salud

Leche dorada: cómo preparar este

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

La reciente charla exclusiva entre el cantante y la periodista ha generado especulaciones en redes sociales, especialmente por la falta de interacción digital y el silencio de ambos tras la publicación del material

Christian Nodal deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen a ocho personas en

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

“Todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, dice Ricardo Anaya sobre excandidato del PAN acusado en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal deja de seguir

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

Christian Nodal revela que él terminó a Belinda y a Cazzu: “No es placentero decirlo, pero sí”

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?