Golpean al CJNG en Campeche: caen “El 80″,“Lady Drones” y tres sicarios tras operativo en Champotón

Dos de los cinco sicarios del CJNG detenidos son señalados como "El 80" y "Lady Drones" | Jesús Aviles / Infobae México

En un operativo conjunto realizado el 13 de agosto de 2025 en Champotón, Campeche, autoridades federales, estatales y municipales lograron la detención de cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); entre ellos dos objetivos prioritarios a nivel federal: José Roberto Sánchez Cortés, apodado como “El 80”, y una mujer identificada ―y conocida― como “Lady Drones”.

Detalles del operativo en Champotón

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Campeche, encabezada por Marcela Muñoz, informó que la detención se realizó luego de recibir alertas sobre una camioneta tipo van con placas de Michoacán que viajaba hacia Campeche transportando armas de fuego. Gracias a cámaras de videovigilancia y arcos de seguridad, las autoridades lograron interceptar el vehículo.

En el interior viajaban dos hombres, tres mujeres y cuatro menores de edad, incluido un bebé. Durante la inspección, se aseguraron varias armas de fuego, entre ellas una pistola Colt calibre .380 bañada en oro y con grabados alusivos al CJNG y al número “80”, presuntamente propiedad de “El 80”.

La titular de Seguridad estatal, Marcela Muñoz, dio a conocer que a los detenidos se les decomisó una pistola bañada en oro y con las siglas "CJNG" | X / @LaydaSansores

Identificación de los objetivos prioritarios: información oficial y de medios locales

José Roberto Sánchez Cortés, originario de Acayucan, Veracruz, es un antiguo agente del Ministerio Público. Posteriormente, se integró al CJNG, donde se convirtió en uno de sus operadores más violentos en el sur del país.

Además, está presuntamente vinculado con la masacre de 14 personas en Minatitlán, Veracruz, así como con ejecuciones recientes en Ciudad del Carmen y Coatzacoalcos. Por su captura, el Gobierno Federal ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos.

Por su parte, “Lady Drones” es señalada como operadora de drones armados utilizados por el “Cártel de las Cuatro Letras” para perpetrar ataques contra fuerzas militares y policiales en distintas regiones, según medios locales como Tribuna Campeche. Aunado a ello, se le atribuyen homicidios mediante explosivos transportados por drones.

Los ataques con drones del CJNG se han recrudecido en diversos puntos del norte y el sureste de México | Reuters / Stinger

Actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

Declaraciones oficiales de la Secretaría de Seguridad estatal

Marcela Muñoz destacó que la detención de los presuntos criminales representa un golpe importante al CJNG en Campeche. Además, enfatizó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno, junto con el uso de tecnología de videovigilancia, fue clave para lograr la operación de manera exitosa.

Las autoridades también reforzaron la seguridad en instalaciones estratégicas y mantienen vigilancia en la región sur de Veracruz, donde “El 80” tenía supuesta presencia, para prevenir posibles represalias. Además, se investiga además la relación de los detenidos con recientes ejecuciones en Ciudad del Carmen y la capital de Campeche.