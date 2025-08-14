Christian Nodal y Ángela Aguilar: cuándo y cómo comenzó su relación tras reencontrarse

El cantante se sinceró durante una entrevista y recordó cómo fue el reencuentro con la hija de Pepe Aguilar. (IG: @angela_aguilar_)

La relación sentimental entre Christian Nodal y Ángela Aguilar inició tras varios años de conocerse en el ámbito artístico. El primer encuentro sucedió cuando ambos coincidieron en una gira profesional, con la familia Aguilar, y aunque mantuvieron contacto en el pasado para colaboraciones musicales, no existió una cercanía personal hasta años después.

De acuerdo a declaraciones de Nodal y Pepe Aguilar, durante la pandemia, establecieron comunicación a través de videollamadas, donde surgió una primera conexión significativa, pero por diferencias de edad y circunstancias personales, esa relación no avanzó.

En una reciente entrevista con Adela Micha, el sonorense compartió que el contacto auténtico con Ángela Aguilar se reanudó el 13 de mayo de 2024, fecha en la que ambos se encontraron fuera del ámbito profesional y pudieron convivir de otra manera.

Según el cantante, fue durante la pandemia cuando tuvieron una conexión especial. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

“El 13-14 de mayo la veo por primera vez. Ella y yo no habíamos compartido en un contexto donde no fuera profesional. En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella que cocinaba (...) Esa relación no funcionó“, explicó.

Después de ese reencuentro, la relación evolucionó de forma rápida; según recuerda Christian, el primer beso tuvo lugar el 14 de mayo, un hecho que, según el propio artista, fue determinante para iniciar la relación de pareja. “Me enamoró su forma de ver la vida, su independencia y su pureza”, relató Nodal sobre el inicio de esta relación.

“De la primera vez que nos vimos fuera de lo profesional conectamos de una manera tan bonita. En cuanto terminé mis shows de Guadalajara me voy para allá. Me encontré una Ángela mas madura. Previo a la pandemia siempre la vi súper bella, talentosa, mucho respeto y era mutuo. Todo pasó en la pandemia, cuando le mandé la canción a mi suegro para que la aprobara ‘Dime Cómo Quieres’. Ahí fue donde surgió el romance con ella. Ahí fue donde dije ‘wow, está bien bonito esto’. Por miedos por enamorado, por todo… por perro. No pudimos hacer que eso funcionara", aseguró.

La esposa de Christian Nodal sigue en medio de la polémica por la antigua relación del cantante mexicano. Foto: Jovani Pérez

Previo a este nuevo capítulo, el intérprete de “Botella tras botella” aseguró que ya habría terminado su relación con Cazzu, madre de su hija Inti. Argumentando que esta separación fue resultado de la distancia, itinerarios de trabajo intensos y la ausencia de una rutina compartida, aspectos que el propio cantante consideró obstáculos insalvables. La ruptura definitiva se produjo el 8 de mayo de 2024, luego de varios intentos por mantener la relación.

El compromiso entre Nodal y Aguilar se formalizó rápidamente. El 29 de mayo, la pareja viajó a Roma, donde se casaron en una ceremonia espiritual, marcada por la confidencialidad y la presencia solo de personas cercanas. Nodal describió ese paso como un acto impulsado por la certeza de haber encontrado el amor verdadero. Para ambos artistas, la decisión surgió de un deseo genuino de construir una nueva etapa juntos, sin dejar de priorizar el bienestar de la hija de Nodal.