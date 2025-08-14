Christian Nodal sobre los rumores que dejó la versión de Cazzu acerca de su ruptura: “Todo es una mierd* de historia”

(Especial Infobae: Jovanni Pérez)

El músico mexicano Christian Nodal respondió públicamente a las versiones que circularon a raíz del testimonio que su expareja, la cantante argentina Cazzu, dio en el podcast de Luzu TV (PLP) sobre su separación y el inicio de su relación con Ángela Aguilar.

En una extensa entrevista con la periodista Adela Micha, Nodal negó haber sido desleal en su relación anterior y apuntó contra el relato mediático que —desde su perspectiva— lo ubicó como protagonista de una historia falsa: “Todo es una mierda de historia”, sentenció el artista.

Un testimonio que agitó las aguas

A mediados de octubre de 2024, Cazzu decidió romper el silencio en el programa conducido por Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y la Joaqui, a través del canal de streaming Luzu TV.

Luego de un año alejada de los escenarios, Cazzu se presentó en el Buenos Aires Trap 2024, donde sus fans le dieron su cariño y respaldo tras su publicitada separación de Christian Nodal. (Infobae México / Jovany Pérez)

En esa ocasión aseguró que el final de la relación la tomó por sorpresa, negó haber tenido conocimiento previo de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, y pidió respeto para su hija y para ella. “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan. Lo cual me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira y la gravedad es que viene de boca de uno de los protagonistas”, afirmó Cazzu en el podcast.

En la entrevista, la cantante también expresó su dolor por la forma en la que terminó la relación: “Me enteré por las redes”, y mostró descontento por comentarios de Ángela Aguilar, en los que se aseguró que nadie había sufrido, cuando, según Cazzu, “se rompieron muchos corazones”.

Capturas de pantalla

En esa ocasión, la cantante también hizo una petición pública: “No mientan sobre mí, la única que sabe lo que siento yo, soy yo”. Explicó que decidió hablar debido a versiones difundidas en medios y en una entrevista de Aguilar que la implicaban en la narrativa de la relación, una situación que describió como forzada y dolorosa.

Cabe apuntar que, luego de que Cazzu hizo esas declaraciones, el descontento contra la pareja Nodal-Aguilar fue aún más en aumento, convirtiéndose el tema en tendencia por semanas.

La versión de Christian Nodal

Nodal retomó este tema durante su diálogo con Adela Micha, admitió su malestar ante lo que definió como una “distorsión” de los hechos.

El músico explicó que su separación con Cazzu no fue lineal ni instantánea, y que la relación atravesó varias rupturas y reconciliaciones antes de llegar a un final definitivo el 8 de mayo de 2024.

Pese a hacerlo oficial en los recientes meses, siguen las especulaciones sobre cuando comenzó el romance entre Aguilar y Nodal. Foto: Jesús Avilés

Según relató, durante los meses previos al desenlace, ambos buscaron sostener la familia por el bien de su hija, pero el vínculo se desgastó, perdiendo la pasión y la comunicación de pareja: “Ya no había amor, éramos como roomies, éramos amigos, pero ya no existía esa chispa”.

Nodal relató un momento que marcó el quiebre: “A mí me rompió el corazón cuando me dijo ‘búscate a alguien más, nada más que yo no me entere’, fue ahí cuando me desenamoré”.

El cantante insistió en que Ángela Aguilar “no existía” en su vida mientras estuvo en pareja con la madre de su hija y negó cualquier superposición de historias o infidelidad. Precisó que las versiones sobre una supuesta traición no tienen sustento: “Nunca hubo un mensaje, una llamada, absolutamente nada... Ángela no existía en lo que duró mi relación con Cazzu”, dijo a lo largo de su relato.

Explicó él sí le avisó de su relación con su cointérprete de Dime cómo quieres: “Yo le avisé el 20 de mayo: ‘Voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar, prefiero decírtelo yo por aquí’”.

El músico describió que siempre priorizó mantener el bienestar de su hija y sostuvo que sigue cumpliendo con las responsabilidades de la paternidad. Negó la existencia de demandas penales y explicó que cualquier cuestión sobre manutención se trata por vías legales, no por conflicto personal.

Nodal también manifestó que la reacción pública de Cazzu y su negativa a aclarar matices tras el podcast dejaron “huecos” para los rumores y el odio en redes: “Yo le hablé literalmente en cuanto vi todo lo que estaba pasando. Le digo, ‘Oye, pero ¿qué está pasando? Se está rompiendo el acuerdo que tenemos, ¿no?... Estabas bien, yo de este lado está todo bien. Nunca se te faltó respeto. Mi esposa nunca te faltó respeto. ¿De dónde nace todo esto?’”.

(Infobae México / Jovani Pérez)

Según Nodal, la decisión de Cazzu de no hacer aclaraciones públicas y el modo en que se manejó la exposición de sentimientos contribuyeron a una “distorsión bastante grande con lo que va a ver mi hija”.

“Me dijo que no, que ella ni para bien ni para mal iba a mencionar a mi esposa y que no contara con ella para eso tampoco”.

Después, sobre los rumores sobre su supuesta infidelidad y ser mal padre expresó: “Entonces su papá la abandonó, engañó a su mamá, después no le daba dinero. Es una mierda de historia". Afirmó que siempre ha procurado a su hija “desde el día que supe que iba a ser papá, ahí está mi responsabilidad con ella y mi amor para ella. Nunca ha faltado y jamás le va a faltar. Yo ahí he estado para responder por ella… Me dolió mucho ese podcast”, expresó Nodal.