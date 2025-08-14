México

Christian Nodal confiesa qué lo conquistó de su esposa Ángela Aguilar

El cantante explicó con fechas cómo comenzó su historia de amor con su actual esposa

Por Adriana Castillo

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

Christian Nodal es hermético sobre su vida privada, especialmente desde el furor que se desató en redes sociales por su romance con Belinda; sin embargo, decidió romper el silencio sobre su ruptura con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar después de un año de ataques en su contra.

De acuerdo con la información que compartió el cantante en entrevista con Adela Micha, esta es la cronología de su romance con la hija de Pepe Aguilar:

  • 2019 - 2020: Christian Nodal y Ángela Aguilar tuvieron un fugaz romance en pandemia. Esto habría ocurrido después de que el cantante terminó su relación con María Fernanda Guzmán y antes de que comenzara un noviazgo con Belinda.
  • 8 de mayo de 2024: Christian Nodal termina definitivamente con Cazzu.
  • 13 o 14 de mayo de 2024: Christian Nodal comienza a salir en tono romántico con Ángela Aguilar.
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
  • 20 de mayo de 2024: Christian Nodal le notifica a Cazzu sobre su romance con una figura pública (Ángela).
  • 22 de mayo de 2024: Christian Nodal habla con Pepe Aguilar sobre sus intenciones de formalizar su noviazgo con Ángela Aguilar.
  • 29 de mayo de 2024: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran su boda espiritual en Roma, Italia.
  • 24 de julio de 2024: Christian Nodal y Ángela Aguilar se casan por el civil en Morelos, México.

¿Qué cualidades de Ángela Aguilar conquistaron a Christian Nodal?

El intérprete de regional mexicano se sinceró con Adela Micha sobre las cualidades de Ángela Aguilar que conquistaron su corazón y que lo llevaron a tomar la decisión de pasar el resto de su vida con ella tan solo días después de comenzar su romance.

(Captura de pantalla @angelaaguilar_)
(Captura de pantalla @angelaaguilar_)

Me enamoró cómo ella ve la vida, me enamoró su independencia también, es muy libre, no necesita nada de mí. De hecho, todavía se lo pregunto, por qué estás conmigo, que no ves que estoy todo rayado, lleno de problemas por aquí y por allá, te tiene crucificada por mi culpa”, comentó.

Nodal atribuyó la visión del amor que tiene Ángela Aguilar a sus abuelos: Flor Sylvestre y Antonio Aguilar.

Ángela es puro amor y creo que le tocó vivir de cerca estas partes de su abuelo y su abuela, la dinámica que tenían, y de sus padres; creo que ha visto algo muy bonito del amor y es lo que ella me entrega, todo, es como bien inocente el amor y es bien puro”, continuó.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

Por último, el cantante confesó que su esposa ha tratado de darle un lugar a la hija que tuvo con Cazzu en su casa.

Me enamoró que cocina(...) cocina, ella decoró la casa, ella remodeló todo. Me decía ‘No quiero entrar a la casa hasta que no esté terminada, falta un cuarto’... era el cuarto de mi hija", dijo.

