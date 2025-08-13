Christian Nodal confiesa que terminó seis veces con Cazzu y ella le rompió el corazón: “Búscate alguien más, que yo no me enteré”

Christian Nodal y Cazzu. (Captura: X)

Tras semanas de espera, por fin se estrenará la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha que ha levantado gran expectativa en el público.

De acuerdo con la información que compartió la periodista, el material estará disponible en su canal de YouTube La Saga este 13 de agosto en punto de las 20:00 horas (centro de México).

Nodal revela detalles de su truene con Cazzu

En el adelanto de la entrevista, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ habló sobre la polémica que se desató en redes sociales por una entrevista que su esposa, Ángela Aguilar, concedió para un medio estadounidense.

Nodal respaldó a su esposa y aseguró que él también pensaba que no se había roto ningún corazón cuando terminó su relación con Cazzu, pues habían terminado varias veces durante los dos años que duró su romance.

“Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”, declaró.

Incluso, el cantante confesó que Cazzu le propuso abrir su relación.

“Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba”, continuó.

Para el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu y él comenzó a salir con Ángela Aguilar días después; el 29 de mayo celebraron una boda espiritual en roma y el 24 de julio se casaron por el civil en Morelos, México.

Cabe mencionar que el cantante no solo abordó el tema de su ruptura con Cazzu en la entrevista, también habló de su matrimonio con Ángela Aguilar y los señalamientos que pesan en su contra de presunto mujeriego.

Y termina con un contundente mensaje de Nodal para Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.

Adela Micha publicará la entrevista de Christian Nodal ante posible reunión de Belinda y Cazzu

La periodista publicó el adelanto de la entrevista en sus redes sociales con un contundente mensaje:

“¡Llegó la HORA! Antes de que se reúnan @belindapop y @cazzu. No te puedes perder la EXCLUSIVA entrevista de @adelamicha con @nodal", se lee en la publicación.

Y es que Cazzu, en su reciente visita a la Ciudad de México, reveló que muy pronto se reunirá con Belinda, exprometida de Christian Nodal.