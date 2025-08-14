México

Ante manifestaciones en la zona arqueológica de Tulum, el INAH aclara situación con Grupo Mundo Maya

Trabajadores sindicalizados denunciaron presuntos actos de “usurpación de funciones” por parte de la empresa GAFSACOMM

Por Jaqueline Viedma

Personal del INAH se manifestó
Personal del INAH se manifestó para denunciar presunta "usurpación de funciones" en la venta de boletos de ingreso a la Zona Arqueológica de Tulum y al Parque Nacional Tulum, junto con los accesos al Parque del Jaguar. (Foto: INAH)

Este 13 de agosto de 2025, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó una protesta en la zona arqueológica de Tulum para denunciar la presunta usurpación de funciones por parte de la empresa GAFSACOMM, que opera bajo el nombre Grupo Mundo Maya, ya que en la actualidad también cobra los boletos de la entrada al lugar.

Durante la manifestación, los trabajadores exigieron respeto a las funciones del INAH y reclamaron que la delegación de estas responsabilidades a entes ajenos pone en riesgo la protección del sitio arqueológico.

Destacaron que los precios elevados de las entradas, implementados por las empresas, afectan tanto a la comunidad local como a los visitantes nacionales, y enfatizaron la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural bajo la autoridad del INAH.

En tanto, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH informaron sobre los recientes cambios en el sistema de acceso a la Zona Arqueológica de Tulum en Quintana Roo, tras las manifestaciones realizadas por un grupo de trabajadores del sitio.

Conforme a un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Grupo Mundo Maya, empresa pública anteriormente denominada Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, y el INAH, desde el 10 de agosto de 2025 la Conanp empezó a ofrecer a los turistas la posibilidad de adquirir los boletos de ingreso tanto a la Zona Arqueológica de Tulum como al Parque Nacional Tulum y los accesos al Parque del Jaguar.

Según las autoridades, este nuevo procedimiento no implica la suplantación de funciones del personal del INAH, dado que los boletos ofrecidos por Grupo Mundo Maya en la taquilla de acceso al Parque del Jaguar fueron previamente adquiridos al INAH.

El propósito de la medida es facilitar la experiencia de los visitantes mediante la venta de las tres entradas en un solo punto, optimizando su recorrido por los sitios y disminuyendo los tiempos de espera.

El INAH dio respuesta a
El INAH dio respuesta a los manifestantes de Tulum en un comunicado. (Foto: INAH)

La venta directa en la taquilla de la Zona Arqueológica de Tulum sigue operando normalmente. Las autoridades señalaron que, por ello, las acusaciones sobre afectaciones a los derechos laborales del personal o perjuicios hacia el INAH “carecen de fundamento”.

Las políticas de exención de pago al acceso de la zona arqueológica, estipuladas en la legislación vigente y administradas por el INAH, permanecen vigentes independientemente del punto de venta.

Entre los beneficiarios de estas exenciones se encuentran menores nacionales de 13 años, profesores y estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores con identificación del Inapam, así como pasantes e investigadores autorizados por el INAH.

Los domingos, el acceso es gratuito para el público nacional y extranjeros residentes que cuenten con documentación probatoria.

Desde 2024, también se determinó que las personas pertenecientes a comunidades originarias de municipios vecinos a los sitios y zonas arqueológicas puedan ingresar sin costo, siempre y cuando presenten una identificación oficial vigente que acredite su residencia.

De igual forma, Grupo Mundo Maya otorga acceso libre al Parque del Jaguar a quienes residen en Tulum, con documento probatorio actualizado.

Finalmente, la Secretaría de Cultura y el INAH reiteraron su compromiso de ampliar y diversificar las opciones para el acceso y disfrute del patrimonio cultural de la nación.

