Alito Moreno acude a la OEA para denunciar “la persecución política que se vive en México”

El líder del PRI lleva vario días de gira por EEUU. FOTO: X Alito Moreno C

Alejandro, “Alito”, Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió a la sede Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la persecución política en su contra por parte de la 4T, además de exponer la “farsa” de la reforma judicial y electoral.

Después de que la Comisión Instructora en la Cámara de Diputados reactivó el expediente de la solicitud de juicio político contra el priista, Moreno acudió a EEUU para denunciar lo que considera los abusos del régimen de la Cuarta Transformación.

De este modo, Moreno Cárdenas se reunió con Albert Ramdin, secretario general de la OEA, a quien expuso la situación que atraviesa México y su posible viraje hacia un régimen autoritario.

“También expresamos nuestras preocupaciones sobre el camino que está tomando el gobierno mexicano: generando incertidumbre para la justicia y la legalidad, para la libertad de expresión y permitiendo que el crimen organizado siga escalando, incluso en las esferas del gobierno”, señaló el ex gobernador de Campeche.

Alito Moreno fue acompañado por otros legisladores del PRI. FOTO: X Alito Moreno C

El senador priista acudió a la ciudad de Washington, Estados Unidos, acompañado por algunos legisladores de su partido, así como de legisladores de Honduras y República Dominicana.

“Reconozco el valor y compromiso de las y los legisladores priistas, así como de los representantes de la COPPPAL de Honduras y República Dominicana, que nos acompañan en esta comitiva en Washington”, señaló Alito Moreno.

Alito denunció a Nicolás Maduro

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Nicolás Maduro, quien se mantiene al frente del gobierno de Venezuela.

Moreno Cárdenas sostuvo que Maduro, como extranjero, debe enfrentar los cargos que le atribuyen autoridades internacionales, y subrayó la necesidad de que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, asuma las consecuencias legales de sus actos.

El escrito, dirigido al fiscal general Alejandro Gertz Manero, acusa al presidente venezolano de presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros ilícitos, además de señalarlo por supuestos vínculos con grupos criminales y cárteles mexicanos.

El líder priista también denunció una posible relación entre Maduro y miembros del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un riesgo para México.

“Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de Morena. Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, dijo el priista.

Moreno Cárdenas reiteró su respaldo a la ficha de búsqueda emitida contra el mandatario venezolano y a la iniciativa impulsada por Donald Trump.