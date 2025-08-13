“Ya les dije todo”: Cazzu vive caótico encuentro con reporteros antes de dejar México

(Eden Dorantes/Youtube)

La cantante argentina Cazzu, conocida como La Jefa del Trap, visitó México para la presentación de su libro “Cazzu: perreo, una revolución”, pero su salida del país no fue nada tranquila.

Lo que parecía ser un breve encuentro con fans y reporteros en el aeropuerto terminó en un verdadero caos, con gritos, empujones y preguntas insistentes.

Cazzu llegó con una visible molestia en la voz debido a problemas en la garganta, pero aun así se detuvo a responder a la prensa.

“Siempre feliz, siempre feliz de que me traten tan bien y agradecerles. Hoy tengo la garganta destrozada, pero bueno, gracias por venir siempre y gracias por acompañarme y recibirme con tanto cariño”, expresó.

A su llegada a la CDMX, Cazzu insinuó que el tiempo que Christian Nodal pasa con su hija no es suficiente. (Foto: Todo para la Mujer, YouTube)

El momento del zafarrancho

Desde su llegada a la terminal, decenas de cámaras y micrófonos la rodearon mientras los reporteros lanzaban preguntas de todo tipo: desde su experiencia en México, hasta la convivencia de su hija Inti con Christian Nodal.

Incluso, algunos intentaron obtener una declaración sobre una posible colaboración con Belinda

.En medio de los gritos, el equipo de seguridad pidió calma: “Esperen, los va a atender, pero esperen”. Sin embargo, el tumulto creció y los empujones comenzaron, dificultando la salida de la artista.

Cazzu intentó mantener la calma, explicando que en esta ocasión había querido ser más selectiva con las entrevistas:

“Queríamos ser específicos con la prensa del libro porque queríamos estar bien seguros de que se iba a hablar de lo que queríamos hablar y creo que ustedes también pueden comprender eso. Igual yo con ustedes hablo más que con ellos”.

Asimismo, ante la insistencia de que hablara sobre su vida personal, la rapera añadió: “Me absorbieron y les dije todo lo que les podía decir”.

Las críticas en redes por el trato de la prensa

En plataformas youtube usuarios criticaron el comportamiento de algunos reporteros, asegurando que el momento parecía más un acorralamiento que una entrevista.

Muchos señalaron que la artista mantuvo una actitud paciente pese a que se le hicieron preguntas repetitivas y personales, algunas relacionadas con Nodal y su hija, temas que ella ya había dicho no querer profundizar.

Otros defendieron a los medios, argumentando que Cazzu sabe que su vida privada genera interés y que ese es el precio de la fama. La discusión dejó claro que la relación entre la cantante y la prensa mexicana sigue siendo un tema delicado.