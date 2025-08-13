Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF, va contra el lavado de dinero

Omar Reyes Colmenares rindió protesta ante la Comisión Permanente del Congreso como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y se comprometió a no usar la dependencia como un instrumento de persecución política, y en su lugar, acabar con la “red de corrupción” que desvía recursos públicos a las cuentas de algunos funcionarios.

“Esta unidad será aliada estratégica del estado mexicano para garantizar transparencia y rendición de cuentas”, señaló Reyes Colmenares al asumir el mando de la UIF tras la salida de Pablo Gómez.

Reyes Colmenares dejó en claro que su misión es combatir de manera efectiva el lavado de dinero, por lo que se comprometió, además, a trabajar de cerca con las instituciones financieras del país.

“Fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil, ampliaremos los programas de capacitación en prevención del lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero”, dijo Colmenares ante los legisladores.

Esta noticia fue confirmada por la presidenta durante la mañanera Credito: GOBMX

Al anunciar su compromiso de enfrentar la corrupción ligada al desvío de recursos públicos y los delitos financieros, Reyes Colmenares aseguró que la UIF no tendrá un uso político.

“La UIF actuará con legalidad, imparcialidad y ética, enfocada en cortar los flujos financieros que sostienen la corrupción y el crimen organizado, sin perseguir a nadie por motivos políticos o personales”, dijo Reyes Colmenares.

Durante la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos, Rubén Moreira, diputado del PRI, señaló su cercanía con el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, sin embargo, el priista consideró que se trata de una buena señal para el esquema de seguridad del país.

Sin embargo, Reyes Colmenares subrayó su experiencia en ámbitos de seguridad, inteligencia y combate al crimen organizado y argumentó que estas características le permitieron identificar y rastrear el flujo de recursos ilícitos para judicializar investigaciones, recuperar activos y evitar que el sistema financiero se utilice para actividades ilegales.

Cuál es la experiencia de Omar Reyes Colmenares

Durante su trayectoria, Reyes Colmenares desempeñó funciones como director de Investigación Especializada, inspector en jefe de la Policía Bancaria e Industrial y director general de la Policía de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales. También ocupó los cargos de subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y director General de Inteligencia Criminal y Penitenciaria en la Ciudad de México.

Desde el inicio del actual sexenio, encabezó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es considerado una persona cercana al titular de esta dependencia, Omar García Harfuch.