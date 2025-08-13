México

Ninel Conde y Mar Contreras se enfrentan tras revelaciones en la Noche de Cine: “No me gusta la hipocresía”

La intérprete de “Bombón Asesino” se mostró molesta tras las revelaciones de la película “Golpe tras golpe”

Por Anayeli Tapia Sandoval

Ninel Conde y Mar Contreras
Ninel Conde y Mar Contreras se confrontaron. (Captura de pantalla)

La Noche de Cine en La Casa de los Famosos México dejó una nueva discusión que marcará el rumbo de la temporada, luego de que una exhibición de videos de lo que han dicho y hecho los habitantes quedaran al descubierto y destaparan no solo estrategias y alianzas, sino también supuestas faltas de respeto.

Las protagonistas del pleito de la semana son Mar Contreras y Ninel Conde, quienes sostuvieron una acalorada conversación tras la proyección de “Golpe tras golpe”, que mostró las profundas diferencias entre cuartos, especialmente cuando se escuchó a Mar decir que la Bombón Asesino probablemente estaba “poniendo de acuerdo a las niñas” (en referencia a Dalílah Polanco, Elaine Haro y Mariana Botas), a lo que Ninel tomó como un insultó al supuestamente ser llamada manipuladora.

¿Qué se dijeron?

Tras finalizar la película, Mar Contreras tomó la palabra y cuestionó abiertamente su relación con Ninel Conde. Expresó sentirse excluida y sugirió que ciertas decisiones grupales no habían sido del todo espontáneas. “No es querer conectar, es incluir a la gente”, fue lo primero que planteó Contreras para explicar su postura ante la cantante.

La situación escaló cuando Ninel negó cualquier intento de marginar a su compañera y agregó “no, pues imagínate, qué bueno que no te incluí porque mira cómo te expresas detrás de uno”.

Así fue la pelea de Mar Contreras y Ninel Conde tras la Noche de Cine en LCDLFM3. (ViX)

Mar Contreras profundizó su inconformidad, a lo que Ninel replicó: “Es como si yo dijera, a ver, ¿qué está haciendo Mar? Ay, no me incluyó. No, simplemente las cosas suceden y no todo tiene que ser alrededor nuestro, porque suceden muchas cosas alrededor y créeme que nunca fue mi intención”, aseguró.

La actriz Ninel Conde insistió ante el resto de los concursantes y frente a cámaras que nunca buscó manipular al grupo ni había ejercido control sobre las decisiones de sus compañeras: “La gente ya lo vio, Mar, la gente sabe perfectamente que lo único que yo les digo qué hacer es en el gimnasio. De ahí en más, ellas toman sus decisiones”, afirmó Conde.

El intercambio se tornó más personal cuando Ninel subrayó: “Decir que yo manipulo a la gente, se me hace una falta de respeto para mí y para ellas; que piensen que son manipulables”.

Mar Contreras sostuvo que no se expresaba de modo ofensivo, sino desde lo que sentía y percibía dentro de la convivencia. Conde cerró el tema con una frase contundente: “Una persona que se deja manipular no tiene intelecto para tomar sus decisiones, y créeme que todas ellas tienen su propio cerebro”.

Así fue la reacción de
Así fue la reacción de Ninel Conde en la Noche de Cine. (Captura de pantalla)

En medio de la confrontación, Mar Contreras también mencionó una ocasión en la que Elaine Haro intentó cantar con ella, pero fue reprendida por Conde para que no lo hiciera: “Me tocó escuchar cuando Elaine cantaba una canción conmigo a lo lejos y le dijiste ‘no, no cantes esa canción con ella’”.

Ninel lo negó y reiteró que la convivencia amplifica sensaciones y malentendidos. En ese punto, cuando Mar pidió a Ninel que no se enojara y comentó que la veía ofendida, Ninel le contestó: “A mí no me gusta la hipocresía”.

Mar insistió una vez más en que solo compartía su percepción y pidió a Ninel que no se enojara, porque la veía ofendida, a lo que la cantante respondió: “Eso quisieras, pero no, no me enojé, hablamos luego”, para después retirarse.

Las otras películas exhibidas

Antes de la intensa confrontación, la Noche de Cine permitió a los habitantes observar otros comportamientos y travesuras de los habitantes.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La película inicial, “Las carnes misteriosas”, reveló la broma de Abelito y Aldo de Nigris al cambiar de refrigerador las carnes congeladas.

El segundo filme en exhibirse, “Cómo conquistar a un hombre en pocos días”, se centró en los coqueteos entre Elaine Haro y Aarón Mercury, quienes realizaron juntos representaciones teatrales y compartieron momentos de cercanía, bajo la mirada de figuras como Ninel Conde y otras integrantes.

Sin embargo, ésta última película no fue del agrado de Elaine, quien se mostró preocupada al señalar que no quería que la hicieran ver como una “zorr*”.

Risas, revelaciones y estrategias: así

La Casa de los Famosos

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura

Prepárase antes de salir: Este
