Mi Beca para Empezar 2025: el bloqueo masivo de tarjetas será para esta lista de estudiantes

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este apoyo económico es que los beneficiarios puedan adquirir distintos artículos para que puedan continuar y culminar esta etapa de su vida académica.

El objetivo es que los menores de edad puedan comprar libros, artículos de papelería, herramientas educativas, uniformes escolares, alimentos o lo que les sea necesario para que puedan acudir a la escuela.

El apoyo económico es entregado en una tarjeta, la cual tiene cada estudiante de preescolar y primaria y es única e intransferible.

A comparación de otras becas, pensiones y programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo, por lo que no hay un cajero automático para poder retirar en físico.

Por lo tanto, tienen que ocupar la tarjeta para poder realizar las compras de los artículos solicitados, por lo que el plástico será el único método de pago.

La tarjeta expedida por el Gobierno de la Ciudad de México es aceptada en diferentes establecimientos, comercios, supermercados, tiendas de ropa, papelerías, para que puedan comprar lo requerido.

El pasado lunes 11 de agosto, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) anunció que realizaría un bloqueo masivo de tarjetas para algunos beneficiarios.

Recalcó que esto sería antes del pago de agosto, el cual está programado para a partir del viernes 15 del presente mes para algunos beneficiarios.

Ante esto y debido a que el pago corresponderá al apoyo anual de útiles escolares y uniformes, algunos beneficiarios se preguntan cuáles son las tarjetas que fueron bloqueadas.

¿Cuáles fueron las tarjetas bloqueadas de Mi Beca para Empezar?

Las tarjetas que fueron bloqueadas de Mi Beca para Empezar son para estudiantes de secundaria. Cabe recordar que las alumnas y alumnos de este grado de educación básica antes recibían este apoyo, pero con la creación de la Beca Rita Cetina, ahora tuvieron que optar por este programa federal.

Por lo tanto, ahora los estudiantes de secundaria ya no forman parte de Mi Beca para Empezar, pero volverán a ser reintegrados de manera temporal para recibir el apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

Ante esto, tendrán que acudir a la sede correspondiente para que les den una tarjeta única para que les sea depositado el apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

Por lo tanto, la tarjeta con la que antes contaban y recibían los depósitos constantemente, ahora será bloqueada por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que esto solo aplica para estudiantes de secundaria pública de la capital del país.