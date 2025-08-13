México

Mi Beca para Empezar 2025: el bloqueo masivo de tarjetas será para esta lista de estudiantes

Esta acción fue realizada por el Gobierno de la Ciudad de México antes del pago anual del apoyo de útiles escolares y uniformes

Por Omar Martínez

Guardar
Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este apoyo económico es que los beneficiarios puedan adquirir distintos artículos para que puedan continuar y culminar esta etapa de su vida académica.

El objetivo es que los menores de edad puedan comprar libros, artículos de papelería, herramientas educativas, uniformes escolares, alimentos o lo que les sea necesario para que puedan acudir a la escuela.

El apoyo económico es entregado en una tarjeta, la cual tiene cada estudiante de preescolar y primaria y es única e intransferible.

El apoyo económico es entregado
El apoyo económico es entregado a través de una tarjeta del Gobierno de la Ciudad de México. Credito: CUARTOSCURO.

A comparación de otras becas, pensiones y programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo, por lo que no hay un cajero automático para poder retirar en físico.

Por lo tanto, tienen que ocupar la tarjeta para poder realizar las compras de los artículos solicitados, por lo que el plástico será el único método de pago.

La tarjeta expedida por el Gobierno de la Ciudad de México es aceptada en diferentes establecimientos, comercios, supermercados, tiendas de ropa, papelerías, para que puedan comprar lo requerido.

Autoridades federales anunciaron sobre este beneficiario que recibirán alumnos de 1 y 2 año de secundarias públicas de la Ciudad de México. Crédito: X/@BienestarEdu.

El pasado lunes 11 de agosto, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) anunció que realizaría un bloqueo masivo de tarjetas para algunos beneficiarios.

Recalcó que esto sería antes del pago de agosto, el cual está programado para a partir del viernes 15 del presente mes para algunos beneficiarios.

Ante esto y debido a que el pago corresponderá al apoyo anual de útiles escolares y uniformes, algunos beneficiarios se preguntan cuáles son las tarjetas que fueron bloqueadas.

¿Cuáles fueron las tarjetas bloqueadas de Mi Beca para Empezar?

Las tarjetas que fueron bloqueadas de Mi Beca para Empezar son para estudiantes de secundaria. Cabe recordar que las alumnas y alumnos de este grado de educación básica antes recibían este apoyo, pero con la creación de la Beca Rita Cetina, ahora tuvieron que optar por este programa federal.

Por lo tanto, ahora los estudiantes de secundaria ya no forman parte de Mi Beca para Empezar, pero volverán a ser reintegrados de manera temporal para recibir el apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

Ante esto, tendrán que acudir a la sede correspondiente para que les den una tarjeta única para que les sea depositado el apoyo anual de útiles escolares y uniformes.

Estudiantes de secundaria pública recibirán
Estudiantes de secundaria pública recibirán nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar. Foto: Archivo/Infobae México.

Por lo tanto, la tarjeta con la que antes contaban y recibían los depósitos constantemente, ahora será bloqueada por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que esto solo aplica para estudiantes de secundaria pública de la capital del país.

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2025becaprogramas socialesCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades medicinales de los frutos rojos

Por esta razón es necesario incluir estos alimentos a tu dieta

Cuáles son las propiedades medicinales

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo rompe su alianza con el Cuarto Día y revela lealtad a Noche

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

Christian Nodal pide perdón a Cazzu por su relación con Ángela Aguilar: “Me mega enamoré”

El cantante tuvo una entrevista con Adela Micha

Christian Nodal pide perdón a

Internet desde 95 pesos mensuales: cómo contratar el servicio que ofrece la CFE

Esta opción es una excelente alternativa para quienes buscan opciones más accesibles al bolsillo

Internet desde 95 pesos mensuales:

Nuevo titular de la UIF asegura que no será instrumento de persecución sino de justicia

Se sabe que se ha mantenido cercano al secretario de Seguridad, Omar Garcìa Harfuch y a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum

Nuevo titular de la UIF
MÁS NOTICIAS

NARCO

Piloto de Los Chapitos entregado

Piloto de Los Chapitos entregado a EEUU no participó en la entrega de El Mayo, afirma Harfuch

Así operaban para extorsionar y delinquir dentro de los penales los 26 narcos entregados a EEUU

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

Reportan que Abigael González Valencia, El Cuini, se declaró no culpable en Corte de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo rompe su alianza con el Cuarto Día y revela lealtad a Noche

Christian Nodal pide perdón a Cazzu por su relación con Ángela Aguilar: “Me mega enamoré”

Manuel Turizo sorprende a Wendy Guevara con un ramo ‘buchón’ de rosas: “Felicidades reina”

Arturo Carmona manda mensaje a Alicia Villarreal tras su divorcio con Cruz Martínez: “No soy su enemigo”

Silvana Estrada anuncia conciertos en CDMX y GDL: fechas para ver a la compositora en ‘Vendrán Suaves Lluvias’

DEPORTES

Chris Algieri revela su análisis

Chris Algieri revela su análisis de la pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford: “Hay mucho en juego”

A qué equipo de la Liga MX podría llegar JJ Macias

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”