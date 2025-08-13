México

Línea 2 del Metro CDMX: qué provocó la explosión en la estación San Antonio Abad

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, acudió a las instalaciones de la estación tras la falla

Por Luz Coello

Guardar
Qué provocó la explosión en
Qué provocó la explosión en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @Gposiadeoficial)

La tarde del domingo 10 de agosto un destello súbito iluminó las vías de la estación San Antonio Abad mientras la lluvia arreciaba sobre la Ciudad de México. En cuestión de segundos, una explosión acompañada de un chispazo y una densa columna de humo alteró la rutina de los pasajeros de la Línea 2 del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) trabajó para reestablecer el servicio, luego de varias horas de retrasos, la línea azul volvió a operar de manera habitual, por lo que los pasajeros pudieron continuar con su trayecto.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, se encargó de explicar qué originó la explosión en el sistema de vías de la estación, y es que, la lluvia fue un factor importante para que se registrara la falla.

¿Qué provocó la explosión en la Línea 2 del Metro CDMX en la estación San Antonio Abad?

Adrián Rubalcava explicó qué provocó a explosión en San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX Crédito: X/@AdrianRubalcava

De acuerdo con el director del STC Metro, durante las fuertes lluvias uno de los cables del sistema de la Línea 2 se fundió y generó un corto circuito, junto con un incendio.

Debido a la energía eléctrica de los cables, así como de las condiciones climáticas de lluvia, el chispazo fue grande y afectó directamente al servicio, esto originó un fuerte destello que quedó grabado en diferentes videos. Por medio de redes sociales, el director del Metro CDMX explicó cómo atendieron la situación.

Aclaró que desde el momento en el que se tuvo conocimiento del incidente, personal especializado se acercó para atender la situación. Un especialista de instalaciones eléctricas del STC Metro explicó cómo se atendió la falla en San Antonio Abad.

Captan explosión en las vías
Captan explosión en las vías de San Antonio Abad en la Línea 2 (X/ @vialhermes)

“Estamos retirando el cable que se quemó debido al corto. Aquí podemos ver que el forro que cubre el cable de cobre se derritió y entonces tenemos que retirar todo el cable que está cristalizado. Para esta reparación vamos a utilizar un cople, que es la unión entre un cable y otro cable para darle continuidad”, precisó.

La reparación tomó un aproximado de cuatro horas para solucionarlo y volver a poner en marcha el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX.

Así fue la explosión en San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX

La tarde del domingo 10 de agosto, una tormenta eléctrica impactó distintos sectores de la Ciudad de México, con especial intensidad en la zona centro. Este fenómeno meteorológico coincidió con el momento en que, cerca de las 19:00 horas, se registró un corto circuito en las vías de la estación San Antonio Abad.

Usuarios captaron el momento en el que se registró una explosión en San Antonio Abad. (Crédito: X/ @AztecaNoticias)

El desperfecto eléctrico derivó en una explosión que, según los videos y fotografías difundidos en redes sociales, provocó un chispazo y una densa columna de humo en el área de vías, lo que generó pánico entre los usuarios y las personas cercanas a las instalaciones del Metro CDMX.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedieron a evacuar a los pasajeros que se encontraban dentro de la estación afectada. La evacuación, sin embargo, se vio dificultada por la intensidad de la lluvia, ya que muchos usuarios optaron por permanecer en el interior para evitar exponerse a las precipitaciones.

Temas Relacionados

Línea 2Metro CDMXSan Antonio Abadmexico-noticias

Más Noticias

Este es el impacto que tienen los suplementos de magnesio en las mujeres

Este producto puede tener efectos particulares en el sexo femenino

Este es el impacto que

La tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán de categoría 3: esta es su trayectoria

El ciclón tropical presenta, hasta este martes, vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 31 km/h

La tormenta tropical Erin podría

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que te vas a gastar para ver el ex vocalista de PXNDX

Cuánto cuesta el boleto más

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

El estratega argentino recordó su paso por México en una reciente entrevista

Víctor Velázquez le responde a

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

El Departamento de Justicia confirmó los nombres de cada uno de los sujetos enviados por México

El tío de Ovidio Guzmán
MÁS NOTICIAS

NARCO

El tío de Ovidio Guzmán

El tío de Ovidio Guzmán y líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos están entre los 26 entregados a EEUU

De “El Flaquito” hasta “El Chavo Félix”: la lista de los 26 narcos entregados a EEUU

Cuáles son los cargos del “Cuini”, cuñado del Mencho, en EEUU

EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a José Madero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Hijo de Galilea Montijo muestra cómo es un día de trabajo junto a su papá, Fernando Reina

Exhiben a actriz de ‘Como Dice el Dicho’ y hermana de Rodrigo Murray, supuestamente robando una laptop en un spa

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Los habitantes se preparan para la gala de hoy

Santa Fe Klan pide protección a Dios a meses del asesinato de uno de sus escoltas

DEPORTES

Víctor Velázquez le responde a

Víctor Velázquez le responde a Martín Anselmi tras hablar de Cruz Azul: “No podemos dejar un torneo a la mitad”

Allan Saint-Maximin nuevo refuerzo del América probó los tacos y su reacción se viralizó

Así sería el jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: filtran camiseta con el diseño de Francia 98

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad