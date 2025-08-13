Línea 2 del Metro CDMX: qué provocó la explosión en la estación San Antonio Abad

Qué provocó la explosión en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @Gposiadeoficial)

La tarde del domingo 10 de agosto un destello súbito iluminó las vías de la estación San Antonio Abad mientras la lluvia arreciaba sobre la Ciudad de México. En cuestión de segundos, una explosión acompañada de un chispazo y una densa columna de humo alteró la rutina de los pasajeros de la Línea 2 del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) trabajó para reestablecer el servicio, luego de varias horas de retrasos, la línea azul volvió a operar de manera habitual, por lo que los pasajeros pudieron continuar con su trayecto.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, se encargó de explicar qué originó la explosión en el sistema de vías de la estación, y es que, la lluvia fue un factor importante para que se registrara la falla.

¿Qué provocó la explosión en la Línea 2 del Metro CDMX en la estación San Antonio Abad?

Adrián Rubalcava explicó qué provocó a explosión en San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX Crédito: X/@AdrianRubalcava

De acuerdo con el director del STC Metro, durante las fuertes lluvias uno de los cables del sistema de la Línea 2 se fundió y generó un corto circuito, junto con un incendio.

Debido a la energía eléctrica de los cables, así como de las condiciones climáticas de lluvia, el chispazo fue grande y afectó directamente al servicio, esto originó un fuerte destello que quedó grabado en diferentes videos. Por medio de redes sociales, el director del Metro CDMX explicó cómo atendieron la situación.

Aclaró que desde el momento en el que se tuvo conocimiento del incidente, personal especializado se acercó para atender la situación. Un especialista de instalaciones eléctricas del STC Metro explicó cómo se atendió la falla en San Antonio Abad.

Captan explosión en las vías de San Antonio Abad en la Línea 2 (X/ @vialhermes)

“Estamos retirando el cable que se quemó debido al corto. Aquí podemos ver que el forro que cubre el cable de cobre se derritió y entonces tenemos que retirar todo el cable que está cristalizado. Para esta reparación vamos a utilizar un cople, que es la unión entre un cable y otro cable para darle continuidad”, precisó.

La reparación tomó un aproximado de cuatro horas para solucionarlo y volver a poner en marcha el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX.

Así fue la explosión en San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX

La tarde del domingo 10 de agosto, una tormenta eléctrica impactó distintos sectores de la Ciudad de México, con especial intensidad en la zona centro. Este fenómeno meteorológico coincidió con el momento en que, cerca de las 19:00 horas, se registró un corto circuito en las vías de la estación San Antonio Abad.

Usuarios captaron el momento en el que se registró una explosión en San Antonio Abad. (Crédito: X/ @AztecaNoticias)

El desperfecto eléctrico derivó en una explosión que, según los videos y fotografías difundidos en redes sociales, provocó un chispazo y una densa columna de humo en el área de vías, lo que generó pánico entre los usuarios y las personas cercanas a las instalaciones del Metro CDMX.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedieron a evacuar a los pasajeros que se encontraban dentro de la estación afectada. La evacuación, sin embargo, se vio dificultada por la intensidad de la lluvia, ya que muchos usuarios optaron por permanecer en el interior para evitar exponerse a las precipitaciones.