La Casa de los Famosos México: ex de la fallecida Karla Álvarez afirma que Alexis Ayala la golpeaba cuando estaban casados

Alexis Ayala revela que su matrimonio con Karla Álvarez fue producto de una borrachera navideña. El matrimonio duró solo ocho meses y terminó en divorcio (Archivo)

“Diría ‘supuesta y alegadamente’, pero no, porque lo viví en carne propia y ella me lo contó”. Con esta afirmación, Pepe Suárez —actor y expareja de Karla Álvarez— dejó clara su postura en el programa La Taquilla, conducido por René Franco, al referirse a los episodios de violencia que, según su testimonio, la actriz habría sufrido durante su matrimonio con Alexis Ayala.

Las declaraciones de Suárez, quien sostuvo una relación sentimental con Álvarez antes de que ella contrajera matrimonio con Ayala, reavivaron un tema que había permanecido en la memoria de la industria del entretenimiento mexicano.

En este contexto, la noticia principal gira en torno a la acusación pública de Suárez, quien sostiene que Álvarez le confió en persona los episodios de maltrato, y a la reacción que esto ha generado en el entorno mediático, especialmente ahora que Ayala es uno de los protagonistas de La Casa de los Famosos México 3.

Pepe Suárez acusa públicamente a Alexis Ayala de violencia contra Karla Álvarez, según testimonio personal (IG)

La participación de Alexis Ayala en el reality show ha estado marcada por la controversia. Durante el fin de semana en que celebró su cumpleaños número 60 —el sábado 9 de agosto—, su nombre se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales.

El actor, líder del Cuarto Noche dentro del programa, ha protagonizado enfrentamientos, como el que sostuvo con Ninel Conde tras un altercado verbal con Elaine Haro, a quien le gritó “quítate”.

Este episodio abrió la puerta a una serie de señalamientos sobre su carácter y comportamiento, tanto dentro como fuera del encierro televisivo.

La participación de Alexis Ayala en 'La Casa de los Famosos México 3' revive polémicas sobre su pasado (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En la segunda gala de posicionamientos del reality, Ayala respondió con firmeza a quienes solicitaron su salida, mostrando un temple que fue destacado por la audiencia y los comentaristas.

Sin embargo, fue fuera de la casa donde surgió la acusación más grave. En el espacio radiofónico de La Taquilla, Suárez relató que, durante una estancia de Álvarez en Los Ángeles, ella le confió detalles sobre el maltrato que habría sufrido: “Yo puedo platicar lo que ella misma me contó”, afirmó el actor y productor, subrayando la veracidad de su testimonio.

Suárez contextualizó sus declaraciones al recordar que, en la época en que ocurrieron los hechos, la denuncia pública de la violencia doméstica no tenía la visibilidad ni el respaldo social que existe actualmente en México.

“No era el México actual donde podías levantar la voz, pero en esa época sí fue muy sonado que Karla Álvarez había sido golpeada por su marido y por eso se divorciaron. Que haya cambiado, bueno, es otra cosa”, explicó Suárez en el programa.

Karla Álvarez habría confiado a Pepe Suárez episodios de maltrato durante su matrimonio con Ayala (Foto: Twitter/@madonnoniko)

El matrimonio entre Alexis Ayala y Karla Álvarez se celebró en 1994 y tuvo una duración breve. El propio Ayala, en una entrevista concedida a Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy en 2019, reconoció:

“Estuve casado muy poco tiempo, ocho meses, nuestro error fue llevar la pareja a dónde no debía ir, al altar. Nos gustábamos, nos llevábamos bien, tal vez pudo haber sido una relación de unos cuantos meses, unas cuantas saliditas, pero no para casarnos”.

El actor añadió que las experiencias vividas en esa etapa contribuyeron a su desarrollo personal: “Todas esas experiencias hacen que realmente pueda ser la persona que soy hoy. Respeto mucho el recuerdo que se puede tener de ella en todos los sentidos”.

Karla Álvarez fue una figura destacada en la televisión mexicana, reconocida por su trabajo en telenovelas como ‘María Mercedes’ junto a Thalía y por su consolidación en producciones como ‘La Mentira’.

Karla Álvarez fue una reconocida actriz de telenovelas mexicanas como 'María Mercedes' y 'La Mentira' (Foto: Twitter@Telenoticias7)

Su muerte, ocurrida a los 41 años, conmocionó al medio artístico. Según publicó Univision, el acta de defunción, firmada por el doctor José Luis Haro Rodríguez el 16 de noviembre de 2013, estableció como causa del fallecimiento una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral.