El ejercicio en pared que ayuda a adelgazar los brazos sin tanto esfuerzo y en poco tiempo

Una pared es todo lo que necesitas para poder tener brazos fuetes y firmes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas veces pensamos que requerimos de una membresía en el gimnasio o bien un gran equipo de ejercicio para poder tener los resultados que deseamos. Sin embargo, no hay nada más falso que esto, ya que siempre es posible trabajar con lo que tenemos en casa y usando el propio peso de nuestro cuerpo.

En este caso, si deseas brazos fuertes y firmes puede que lo único que necesites sea una pared y mucha disciplina. Y es que tal solo con estos elementos puedes realizar flexiones de pared las cuales son un ejercicio de fuerza en el que se utiliza el propio peso corporal para trabajar los músculos del pecho, los hombros y los brazos.

Esta actividad consisten en apoyarse de pie frente a una pared, colocar las manos en la pared a la altura de los hombros y flexionar los codos, acercando el cuerpo hacia la superficie, para luego regresar a la posición inicial mediante la extensión de los brazos.

Este ejercicio es una variante de las flexiones tradicionales o de suelo y está diseñado para personas que buscan reducir el impacto en las articulaciones o que inician un programa de entrenamiento.

Las flexiones de pared ayudan a fortalecer la parte superior del cuerpo, mejorar la estabilidad del tronco y facilitar el aprendizaje de la técnica antes de progresar a ejercicios más avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los beneficios de realizar flexiones de pared

Como mencionamos antes, las flexiones de pared ofrecen varios beneficios, especialmente para personas que buscan una alternativa menos exigente a las flexiones tradicionales y entre sus muchos beneficios se encuentran los siguientes:

Mejora de la fuerza muscular : Fortalecen los músculos del pecho, hombros, tríceps y la parte superior de la espalda.

Bajo impacto articular : Proporcionan un ejercicio menos exigente para las muñecas, codos y hombros en comparación con las flexiones en el suelo, lo que resulta útil para principiantes, personas mayores o en rehabilitación.

Mejora de la postura : Ayudan a activar los músculos estabilizadores del tronco y la espalda, favoreciendo una mejor alineación corporal.

Facilidad de ejecución : No requieren equipo especial y pueden hacerse en cualquier lugar donde haya una pared.

Adaptabilidad : Se pueden modificar la inclinación y la distancia del cuerpo a la pared para ajustar la intensidad del ejercicio según el nivel de condición física.

Promoción de la movilidad: Contribuyen a mantener la movilidad en los hombros y la parte superior del cuerpo.

Las flexiones de pared representan una opción segura y accesible para fortalecer la parte superior del cuerpo, especialmente en programas de inicio de ejercicio o como parte de una rutina de movilidad y rehabilitación. (es.skimble.com)

Cómo realizar flexiones de pared de manera segura y para obtener los mejores resultados

Para realizar flexiones de pared de manera segura y eficaz, sigue estos pasos:

Posición inicial

Colócate de pie, mirando hacia una pared, dejando aproximadamente un brazo de distancia entre tu cuerpo y la pared. Apoya las palmas de tus manos sobre la pared, a la altura de los hombros y separadas al ancho de los mismos. Mantén los pies juntos o ligeramente separados y el cuerpo erguido, formando una línea recta desde la cabeza hasta los talones.

Ejecución del movimiento

Flexiona los codos lentamente y acerca el pecho hacia la pared, manteniendo el abdomen contraído y la espalda recta. Evita que la cadera se desplace hacia adelante o hacia atrás; la alineación corporal debe mantenerse. Detente cuando la nariz o el pecho estén cerca de la pared, sin tocarla. Empuja la pared con las manos hasta regresar a la posición inicial, extendiendo los brazos sin bloquear los codos.

Recomendaciones para mejores resultados

Realiza de 2 a 4 series de 10 a 15 repeticiones, según tu nivel.

Controla la respiración: inhala al bajar y exhala al subir.

Mantén el abdomen firme durante todo el ejercicio para proteger la zona lumbar.

Avanza gradualmente: cuando sientas que es muy fácil, aumenta la distancia de los pies a la pared para intensificar el trabajo.

Precauciones

Evita movimientos bruscos o rápidos.

Detén la actividad si sientes dolor en las articulaciones o espalda baja.

Si tienes alguna lesión previa, consulta a un profesional antes de comenzar.

La técnica adecuada es fundamental para obtener los beneficios de las flexiones de pared y para reducir el riesgo de lesiones.