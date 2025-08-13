México

Cruz Roja alerta por certificados médicos falsificados en redes: advierte riesgos

La institución advirtió que estos documentos carecen de validez y podrían llegar a afectar a menores de edad en temporada de trámites escolares

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Cruz Roja advierte por falsificación
Cruz Roja advierte por falsificación de certificados médicos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, emitió un comunicado oficial para alertar a la población sobre la existencia de cuentas falsas en redes sociales y grupos de WhatsApp que ofrecen supuestos certificados médicos a cambio de depósitos o transferencias bancarias, además de solicitar datos personales sensibles de quienes requieren estos documentos.

La institución recalcó que estas prácticas son completamente ajenas a su funcionamiento y representan un riesgo legal, sanitario y de seguridad para la ciudadanía.

De acuerdo con el comunicado, estas cuentas apócrifas han utilizado logotipos oficiales de la Cruz Roja en sus publicaciones, lo que ha generado confusión entre usuarios, especialmente durante esta temporada en que muchas personas buscan obtener certificados médicos para trámites escolares o laborales.

Certificados médicos falsos circulan en
Certificados médicos falsos circulan en redes sociales. Foto: (Cruz Roja Estado de México/FB)

La Cruz Roja enfatizó que este uso indebido de su imagen daña gravemente su reputación como institución humanitaria, además de representar un delito federal al usurpar identidad institucional y manejar información falsa.

Uno de los puntos más graves señalados por la Cruz Roja es la exposición de datos personales de quienes caen en este tipo de estafas. Al proporcionar información como nombre completo, CURP, dirección o datos bancarios, los usuarios se vuelven vulnerables al robo de identidad, fraudes financieros y otros delitos cibernéticos. Además, los certificados médicos falsos que se obtienen por esta vía carecen de validez legal y científica, pues no hay revisión médica real de por medio.

La institución advirtió sobre el peligro para la salud que representan estos certificados médicos falsificados, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes que requieren una evaluación médica verdadera para su regreso a clases.

Un documento falso podría omitir condiciones médicas importantes que deben ser atendidas o monitoreadas por profesionales de la salud, lo cual podría derivar en consecuencias graves.

Cruz Roja invita a realizar
Cruz Roja invita a realizar certificados médicos de manera presencial y evitar caer en fraudes. Foto: (Cruz Roja Estado de México/FB)

En este contexto, la Cruz Roja recordó a la población que los certificados médicos válidos solo se expiden de manera presencial, en sus clínicas y hospitales acreditados.

Para obtener uno, es necesario acudir físicamente, pasar por un examen clínico básico (que puede incluir revisión de signos vitales, historial médico y exploración física), y cubrir una cuota de recuperación de aproximadamente 100 pesos mexicanos. Este monto es simbólico y se destina directamente al fortalecimiento de la infraestructura médica y servicios de atención a emergencias de la institución.

La Cruz Roja exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar y a evitar compartir sus datos personales o realizar pagos a cuentas no verificadas. En caso de duda, recomendó consultar los canales oficiales de la institución o acudir directamente a cualquiera de sus unidades médicas autorizadas.

Finalmente, hizo un llamado a padres de familia, tutores y responsables escolares para que verifiquen la autenticidad de los certificados médicos que reciben, y así proteger tanto la salud como la seguridad legal de los menores y de toda la comunidad escolar, especialmente en esta temporada de inscripciones y regreso a clases.

Temas Relacionados

Cruz Roja MexicanaCertificados médicosTrámitesRegreso a clasesDocumentosmexico-noticias

Más Noticias

México: las predicciones del tiempo en Monterrey este 13 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de agosto de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

¿Quién es el único personaje enviado a EEUU en la tanda de 26 narcos que no enfrentaría cadena perpetua?

México condicionó la entrega de los 26 narcotraficantes a que ninguno de ellos sea condenado a muerte

¿Quién es el único personaje

Cazzu habría sido recomendada a La Voz México por Belinda, según Javier Ceriani

El periodista también reveló que existen acciones pendientes relacionadas con la nacionalidad mexicana de la hija que la cantante tuvo con Christian Nodal

Cazzu habría sido recomendada a

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Entre los entregados hay líderes, sicarios, operadores financieros y jefes de seguridad de diversos cárteles

Quién es quién: Los perfiles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es quién: Los perfiles

Quién es quién: Los perfiles de los 26 narcos que México entregó a EEUU y a qué cárteles servían

Cae hombre que llevaba más de 800 kilos de metanfetamina de Nuevo León a Baja California en galones de refresco

Localizan y destruyen 4 áreas de concentración de químicos para elaborar drogas y un “secadero” de marihuana en Sinaloa

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa: hay un muerto

Detienen a director de la Policía Municipal en Cintalapa, Chiapas, junto a 58 agentes por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

Cazzu habría sido recomendada a

Cazzu habría sido recomendada a La Voz México por Belinda, según Javier Ceriani

Los mejores memes de mexicanos que dejó el anuncio del regreso de Taylor Swift

¿Eres fan de Hayao Miyazaki? Esta película del cineasta japones volverá a las salas de cine en México

Aleks Syntek afirma que una ‘agencia informativa’ recibe órdenes para sacar de contexto sus declaraciones y recibir ataques

Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

“El estadio lo tenemos que hacer sí o sí”: asegura Víctor Velázquez presidente del Cruz Azul

ESPN cancela programa que José Ramón Fernández conducía: ¿Qué pasará con Joserra?

Ex jugador de Argentina, campeón del mundo, asegura que ama el himno nacional de México

Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”