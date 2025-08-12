Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de este lunes.
Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: UA1085
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 04:40
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA1066
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 05:00
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1120
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:45
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1000
Destino: Cd. Juarez
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: NH179
Destino: Tokio-Nrt
Aerolínea: All Nippon Airways
Hora: 06:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM2602
Destino: Durango
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 06:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AC994
Destino: Montreal
Aerolínea: Air Canada
Hora: 06:55
Estatus: Cancelado
Vuelo: UA718
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 07:30
Estado: Cancelado
Vuelo: AM650
Destino: Managua
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:40
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM464
Destino: Panama
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:40
Estado: Demorado
Vuelo: AM174
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 10:40
Estado: Cancelado
Vuelo: AM128
Destino: Leon/Bajio
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 10:55
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM854
Destino: Veracruz
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:05
Estado: Demorado
Vuelo: AM1450
Destino: Zihuatanejo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:15
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM216
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AM172
Destino: Tijuana
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:20
Estado: Demorado
Vuelo: AM668
Destino: S.Francisco
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:25
Estado: Cancelado
Vuelo: AM628
Destino: S.Salvador
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 12:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM9533
Destino: Tapachula
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 12:51
Estatus: Demorado
Vuelo: AM806
Destino: Villahermo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:25
Estado: Cancelado
Vuelo: AM830
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 14:00
Estado: Cancelado
Vuelo: UJ774
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 14:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AM384
Destino: Sj. D Cabo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 14:35
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM710
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 14:40
Estado: Cancelado
Vuelo: AM936
Destino: Monterrey
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 15:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA1498
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:20
Estado: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:50
Estado: Cancelado
Vuelo: AM1636
Destino: Aguascalie
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:45
Estatus: Demorado
Vuelo: AM688
Destino: Chicago
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:30
Estado: Demorado
Vuelo: AM394
Destino: Huatulco
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:50
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1456
Destino: Zihuatanejo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM2646
Destino: Zacatecas
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:30
Estado: Demorado
Vuelo: Y4702
Destino: Chicago
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:30
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1416
Destino: Tampico
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:35
Estado: Demorado
Vuelo: Y4148
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:40
Estatus: Demorado
Vuelo: AM428
Destino: Miami
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:45
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4770
Destino: Oakland
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:45
Estado: Demorado
Vuelo: Y4410
Destino: Chihuahua
Aerolínea: Volaris
Hora: 19:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4182
Destino: Tijuana
Aerolínea: Volaris
Hora: 19:30
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.