México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Por Infobae Noticias

El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra

Vuelo: UA1085

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 04:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 05:00

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1120

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:45

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1000

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM2602

Destino: Durango

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 06:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: UA718

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 07:30

Estado: Cancelado

Vuelo: AM650

Destino: Managua

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM464

Destino: Panama

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM174

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 10:40

Estado: Cancelado

Vuelo: AM128

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 10:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM854

Destino: Veracruz

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:05

Estado: Demorado

Vuelo: AM1450

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM216

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM172

Destino: Tijuana

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:20

Estado: Demorado

Vuelo: AM668

Destino: S.Francisco

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:25

Estado: Cancelado

Vuelo: AM628

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 12:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM9533

Destino: Tapachula

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 12:51

Estatus: Demorado

Vuelo: AM806

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:25

Estado: Cancelado

Vuelo: AM830

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:00

Estado: Cancelado

Vuelo: UJ774

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 14:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AM384

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:35

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM710

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:40

Estado: Cancelado

Vuelo: AM936

Destino: Monterrey

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA1498

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:50

Estado: Cancelado

Vuelo: AM1636

Destino: Aguascalie

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:45

Estatus: Demorado

Vuelo: AM688

Destino: Chicago

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM394

Destino: Huatulco

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:50

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1456

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM2646

Destino: Zacatecas

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4702

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1416

Destino: Tampico

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:35

Estado: Demorado

Vuelo: Y4148

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AM428

Destino: Miami

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:45

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:45

Estado: Demorado

Vuelo: Y4410

Destino: Chihuahua

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

