México

“Sí al desarme, sí a la paz” recauda más de 5 mil armas, granadas, cartuchos y cargadores en lo que va de 2025: Segob

Bajo instrucción del gobierno actual, se presentó un informe sobre los avances de la estrategia de seguridad enfocada en la entrega voluntaria de armas de fuego

Por Alejandra Zúñiga

La titular de la Segob
La titular de la Segob dio a conocer los avances en la estrategia de "Sí al desarme, sí a la Paz". | @Presidencia

En marco del “Día internacional de la Juventud”, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó los avances de la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, cuyo objetivo es reducir la violencia en México a través del desarme voluntario.

En su intervención, la funcionaria informó que la estrategia incluye la realización de ferias de empleo, que han contado con la participación de 16 mil 157 personas, la organización de Jornadas por la Paz en distintas regiones del país y la creación de 32 mesas estatales de coordinación.

Además, destacó que la estrategia de seguridad del gobierno federal incluye acciones enfocadas en las causas que generan violencia, con especial atención a las juventudes como relevo generacional.

México promueve estrategia de desarme

Icela Rodríguez dio a conocer que, entre el 10 de enero al 11 de agosto de 2025, el programa de canje “Sí al desarme, sí a la paz” logró recolectar 5 mil 87 armas de fuego entregadas de manera anónima por la ciudadanía.

Explicó que la iniciativa permite a las personas intercambiar armamento voluntariamente, sin necesidad de proporcionar datos personales, como parte de un esfuerzo nacional para disminuir la presencia de armas en los hogares y fomentar entornos más seguros.

“En México no queremos que haya apología de la violencia, que la construcción de la paz y del amor influyan en todos los sectores de nuestra sociedad”; de esta forma, la funcionaria citó las declaraciones de la presidenta.

Un niño entrega su pistola
Un niño entrega su pistola de juguete a cambio de un regalo no bélico durante la ceremonia de lanzamiento del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en el que la gente entrega voluntariamente sus armas, municiones o explosivos a cambio de dinero, en la Ciudad de México, el viernes 10 de enero de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

A lo largo de dicho periodo, las autoridades pusieron especial énfasis en los siguientes resultados obtenidos gracias a las acciones implementadas, con el número de armas recolectadas:

  • 5 mil 087 armas de fuego
  • 4 mil 844 juguetes bélicos
  • 1, 429 armas largas
  • 3,039 armas cortas
  • 353,423 cartuchos
  • 619 granadas
  • 245 estopines
  • 5,693 cargadores
  • 73,411 capsulas detonantes
  • 15 cartuchos dinamita

Entre los resultados obtenidos destacó que, del 22 de julio al 08 de agosto en Cajeme, Sonora, se entregaron a través del programa de canje un total de 80 armas de fuego, distribuidas en 37 armas cortas, 43 armas largas y 2 granadas. Además, se recibieron 20 mil 379 cartuchos.

Cabe destacar que, durante este mes, se implementaron Jornadas por la Paz con apoyo de autoridades municipales y estatales, Fiscalías, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras instituciones. Aquí los módulos de atención:

  1. Aguascalientes
  2. Baja California
  3. Campeche
  4. Chiapas
  5. Chihuahua
  6. Ciudad de México
  7. Coahuila
  8. Colima
  9. Durango
  10. Guanajuato
  11. Guerrero
  12. Hidalgo
  13. Jalisco
  14. Estado de México
  15. Michoacán
  16. Morelos
  17. Nuevo León
  18. Puebla
  19. Querétaro
  20. Quintana Roo
  21. San Luis Potosí
  22. Sinaloa
  23. Sonora
  24. Tabasco
  25. Tamaulipas
  26. Tlaxcala
  27. Veracruz
  28. Yucatán
  29. Zacatecas

Tales acciones permitieron organizar 4 mil 200 jornadas en 27 municipios de 9 estados. El esfuerzo coordinado de dependencias de los tres niveles de gobierno posibilitó visitar 154 mil 435 hogares para dialogar con las familias, identificar necesidades específicas y buscar soluciones orientadas a reducir desigualdades en las comunidades.

