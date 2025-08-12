Presunto fraude de Televisa en La Casa de los Famosos fue expuesto con esta nota publicada por ‘Las Estrellas’ (Infobae México/Televisa)

La segunda semana de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025 quedó marcada por la polémica y las sospechas de una posible manipulación en los resultados.

Usuarios en redes sociales y seguidores del reality dirigido por Televisa han manifestado dudas sobre la transparencia del programa, todo a raíz de lo ocurrido la noche del pasado domingo 11 de agosto, cuando Adrián Di Monte fue anunciado como el eliminado, aunque información previa apuntaba a que Priscila Valverde sería quien abandonaría la competencia.

Desde las primeras emisiones de esta temporada, las tensiones entre los habitantes y la naturaleza impredecible del formato han sido el centro de la conversación. Sin embargo, la controversia de la segunda expulsión rebasó los límites de la casa y detonó una discusión sobre la credibilidad de la producción, especialmente luego de que el sitio oficial de Televisa (‘Las Estrellas’) publicó por presunto error una nota mencionando a Priscila como la eliminada, minutos antes de que el programa al aire diera a conocer otro resultado.

La Casa

La noche de la polémica: ¿Error técnico o decisión planeada en La Casa de los Famosos México 3?

El episodio transcurrió bajo una atmósfera de incertidumbre y nerviosismo. Nominados como Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala y Adrián Di Monte esperaban el veredicto del público. La tensión aumentó cuando las votaciones salvaron primero a Alexis Ayala y después a Mar Contreras. La definición quedó entre Priscila y Adrián, pero la sorpresa llegó al ver que Priscila, a pesar de ser la menos respaldada por sus compañeros, permaneció en la competencia.

La situación se tornó confusa después de que el portal de ‘Las Estrellas’ publicara una nota informativa en la que daban por eliminada a Priscila Valverde. La publicación, retirada poco después, encendió los comentarios en plataformas como TikTok y X, donde usuarios comenzaron a acusar a la producción de alterar los resultados o de un fraude en beneficio de ciertos participantes.

Algunos internautas compartieron videos que mostraban a Adrián Di Monte visiblemente desconcertado tras la decisión: su reacción al salir del set al principio fue de celebración, pero instantes después regresó con gesto dubitativo, como si no estuviera seguro de lo ocurrido.

La confusión se agravó por la falta de un comunicado oficial de Televisa o del staff de La Casa de los Famosos respecto al incidente de la publicación anticipada. Como resultado, circuló la versión de que “todo estaba decidido” por la televisora, lo que erosionó la confianza de la audiencia en el mecanismo de votación.

La noche de la polémica: ¿Error técnico o decisión planeada en La Casa de los Famosos México 3? (Fotos: Televisa)

Adrián Di Montes, según fans del reality, no era el eliminado de La Casa de los Famosos México 3

La supuesta discrepancia fue vista por algunos seguidores como un indicio de manipulación, mientras que otros apuntaron a un simple error de producción o programación en el sitio web, dado el ritmo en tiempo real que caracteriza a este tipo de programas. Sin embargo, la opinión dominante en las redes fue de escepticismo y molestia por la percepción de que los favoritos del público podrían no estar recibiendo un trato justo.

Usuarios recordaron que Adrián Di Monte había sido nominado durante dos fines de semana consecutivos y que la mayoría de compañeros dentro de la casa habían manifestado su deseo de que Priscila fuera la eliminada. Este contexto alimentó la narrativa de que el desenlace no correspondió con las expectativas ni con la percepción generalizada del público.

La ausencia de una aclaración inmediata o explicación detallada aumentó la desconfianza y las teorías sobre una posible manipulación deliberada. También hubo comentarios de respaldo a Priscila por parte de seguidores de concursos de belleza, mientras que otros insistieron en la necesidad de mecanismos claros para validar los votos emitidos en realities transmitidos por televisora nacional.

Adrián Di Montes, según fans del reality, no era el eliminado de La Casa de los Famosos México 3 (Captura de pantalla YouTube)

La respuesta de La Casa de los Famosos México y Televisa al presunto fraude

Hasta el momento, ni Televisa ni los responsables de La Casa de los Famosos han emitido una postura pública para responder a la creciente especulación acerca del presunto fraude. Mientras la polémica sigue escalando, el programa continúa su curso con Priscila Valverde como parte activa y Adrián Di Monte fuera de la competencia. La atención permanece puesta sobre futuros resultados y la actuación de la producción en caso de presentarse situaciones similares.

La credibilidad en la televisión de concursos depende en gran parte de la transparencia y la confianza del público en los procesos de votación y eliminación. El incidente de la nota publicada por ‘Las Estrellas’ ha dejado una huella difícil de borrar en la percepción de los televidentes, quienes exigen claridad y trato justo para todos los participantes de La Casa de los Famosos México 2025.