Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, se disculpa por usar fuero para evadir el alcoholímetro

Por Omar Tinoco Morales

Después de protagonizar un altercado con policías de la ciudad de Oaxaca por negarse a pasar la prueba del alcoholímetro, la senadora suplente por Morena, Nathaly Chávez García, ofreció disculpas públicas.

A través de un video difundido en redes sociales, la morenista pidió que su error no sea utilizado políticamente contra la senadora titular, Luisa Cortés.

Chávez García se disculpó con la ciudadanía y confirmó que su comportamiento no fue el adecuado.

“Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios que se promueven en nuestro movimiento”, señaló la integrante de la Cuarta Transformación.

La morenista pidió que su error no sea utilizado para atacar a la senadora titular, Luisa Cortés García. FOTO: Especial

Chávez García lamentó que sus acciones han lastimado la imagen de la senadora Luisa Cortés, de quien dijo posee una trayectoria política llena de integridad, en la cual ha defendido los valores de “no robar y no traicionar al pueblo”.

La senadora suplente se comprometió a reflexionar sobre sus actos en la capital oaxaqueña y aseguró que trabajará para ser una mejor persona.

Qué hizo Nathaly Chávez y por qué se volvió viral

En la grabación que circula en redes sociales, Nathaly Chávez García aparece en aparente estado de ebriedad durante una confrontación con agentes policiales en la ciudad de Oaxaca, a quienes recalca que no pueden revisar su automóvil debido a que ella tiene fuero constitucional.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos”, señala Chávez al negarse a realizar la práctica del alcoholímetro, subrayando su condición de senadora para evitar que su automóvil sea revisado.

En su rechazo a los policías locales, Chávez ostentó que no ocupa una diputación local ni fedeeral, sino que es senadora suplente de Luisa Cortés, y defiende que por ser sustituta también tiene la investidura de senadora, por lo que, argumenta, no pueden tocarla.

Chávez sostuvo que su nombre figuró en las boletas electorales junto al de la titular, motivo por el que insiste en su calidad de senadora de la República.

Además, señala ante los oficiales que la ley impide revisar el automóvil de cualquier legislador, diciendo: “quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores”.

Hasta el momento, las autoridades de Oaxaca no han ofrecido postura alguna sobre el incidente con Chávez García, ni se ha confirmado si la mujer se sometió a la prueba de alcoholimetría o si se retiró sin sanción, ya que la multa establecida por conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes ronda los 10 mil pesos.

