México

Liga MX Femenil: tabla de goleo al término de la jornada "5"

Las máximas goleadoras del balompié mexicano son galardonadas con el Balón de Oro que otorga la FMF

Por Rodrigo Gutiérrez González

El torneo Clausura 2020 no tuvo campeona luego de su cancelación por la pandemia de coronavirus. (Infobae)

Mientras unos luchan por mantener a su equipo en los mejores puestos de la tabla general, hay un selecto grupo de jugadoras que busca encabezar la lista de las mejores goleadoras de la Liga MX Femenil.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estas killers del área han han hecho a gritar a innumerables seguidores. Aquí están sus nombres.

La tabla general de goleo la encabeza Verónica Charlyn Corral, de Pachuca, quien suma 8 goles en 495 minutos, anotando un tanto cada 61.88 minutos.

En la lista sigue Angelique Montserrat Saldivar, de América, que tiene 6 goles en 409 minutos, es decir, un gol cada 68.17 minutos.

Cerrando el podio está Kiana Angélica Palacios, de América, que ha marcado 5 goles en 424 minutos, alcanzando un promedio de un gol cada 84.80 minutos.

En el cuarto lugar aparece Jennifer Hermoso, de Tigres, con 5 goles en 418 minutos. La futbolista anota un tanto cada 83.60 minutos, en promedio.

El quinto puesto es para Aerial Lynndonna Chavarin de Cruz Azul con 5 goles en 503 minutos. La jugadora promedia un gol cada 100.60 minutos.

La lista completa

1. Verónica Charlyn CorralEquipo: PachucaNacionalidad: MexicanoGoles: 8Minutos jugados: 495Promedio de gol: 61.88 min

2. Angelique Montserrat SaldivarEquipo: AméricaNacionalidad: MexicanoGoles: 6Minutos jugados: 409Promedio de gol: 68.17 min

3. Kiana Angélica PalaciosEquipo: AméricaNacionalidad: MexicanoGoles: 5Minutos jugados: 424Promedio de gol: 84.80 min

4. Jennifer Hermoso Equipo: TigresNacionalidad: EspañolGoles: 5Minutos jugados: 418Promedio de gol: 83.60 min

5. Aerial Lynndonna ChavarinEquipo: Cruz AzulNacionalidad: EstadounidenseGoles: 5Minutos jugados: 503Promedio de gol: 100.60 min

Katty Martínez, una de las contantes en la tabla de goleo, festejando un gol para la Selección Mexicana (Twitter/@Miseleccionfem)

6. Scarlett Nefer Camberos Equipo: AméricaNacionalidad: MexicanoGoles: 4Minutos jugados: 257Promedio de gol: 64.25 min

7. Eugenie Anne Claudine Le SommerEquipo: TolucaNacionalidad: Francés Goles: 4Minutos jugados: 348Promedio de gol: 87.00 min

8. Christina Marie BurkenroadEquipo: RayadasNacionalidad: MexicanoGoles: 4Minutos jugados: 345Promedio de gol: 86.25 min

9. Emily Gielnik Equipo: RayadasNacionalidad: Australiano Goles: 4Minutos jugados: 441Promedio de gol: 110.25 min

10. Alicia CervantesEquipo: Guadalajara Nacionalidad: MexicanoGoles: 4Minutos jugados: 345Promedio de gol: 86.25 min

Los equipos más ganadores de la LigaMX Femenil

A pesar de su corta historia, en la LigaMX Femenil existen cuatro equipos que dominan la competición desde su fundación en 2017.

El equipo más ganador es Tigres Femenil. Las amazonas han disputado la final en 10 ocasiones, ganando seis títulos.

Pisándole los talones están las Rayadas de Monterrey. Las regiomontanas suman cuatro títulos en las siete finales que han disputado.

Empatados en títulos, compartiéndo el tercer lugar del podio, están el América y Chivas. Las azulcremas suman dos campeonatos en cinco finales jugadas, mientras que las rojiblancas también cuentan con un par de trofeos en sus vitrinas en tres finales disputadas.

Si pudiéramos elegir a una “quinta grande” de la LigaMX Femenil estaría, sin dudas, Pachuca Femenil. Si bien las tuzas no han ganado ningún título, son uno de los clubes más constantes y cuentan con tres subcampeonatos.

