Lady Fuero se pronuncia tras intentar evadir un alcoholímetro y se disculpa con senadora de Morena

(Captura de pantalla)

Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena que intentó eludir un alcoholímetro en el estado de Oaxaca al argumentar que el fuero la eximía de cualquier revisión, dio a conocer un pronunciamiento luego de la viralización del video. En el material pidió disculpas a la persona titular del escaño en la Cámara Alta, así como “a los ciudadanos del pueblo de Oaxaca”.

Horas después de que se dio a conocer una escena en donde se le observa conversar con policías a cargo de un operativo vial en Oaxaca, Nathaly Chávez García aseguró que los actos en el video “no corresponden a los principios” del movimiento del que forma parte. Además, pidió que la escena no sea utilizada para “golpear” a la titular del escaño, es decir Luisa Cortés García.

“Quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos cuando las acciones únicamente han sido responsabilidad mía (...) Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo”, expresó.

Nathaly Chávez intentó eludir un alcoholímetro al afirmar que se encontraba amparada por el supuesto fuero que goza como senadora suplente (X/@Libro_negro_)

A pesar de reiterar las disculpas a las personas afectadas, en especial a la titular del escaño en el Senado, no aclaró si evitó ser sujeta a la prueba del alcoholímetro o si pudo eludirlo.

“Reitero mis disculpas y me comprometo a reflexionar sobre mis actos y a trabajar día a día para ser una mejor persona. Muchas gracias”, concluyó.

¿Por qué causó polémica el video de Nathaly Chávez García?

El alcance y las implicaciones del fuero legislativo volvieron a ser tema de debate luego de que Nathaly Chávez García, senadora suplente por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fuera grabada en un operativo de alcoholímetro en Oaxaca, donde sostuvo ante policías viales que su calidad de legisladora le otorgaba inmunidad ante revisiones vehiculares.

En su mensaje de disculpas, Chávez García se refirió a Luisa Cortés, titular del escaño y a quien deslindó de su actitud en el video (Facebook/Luisa Cortés)

El video que circuló por redes sociales muestra a la suplente de Luisa Cortés García en el Senado de la República discutiendo con agentes, a quienes intentó convencer de que su estatus impedía que la detuvieran, incluso en caso de que se encontrara bajo los efectos del alcohol.

Durante la conversación captada, Chávez García afirmó: “Les guste o no les guste. Vengamos como vengamos hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora (...) Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores. Quieran o no, no pueden. Vengamos p*dos o no vengamos p*dos no pueden hacerlo porque somos senadores”.

El registro audiovisual, de 40 segundos de duración, documentó solamente una parte del diálogo entre la funcionaria y los policías. No fue posible confirmar si Nathaly Chávez García fue finalmente presentada ante las autoridades correspondientes o si logró evadir el control de la policía vial esa noche.