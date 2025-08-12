México

EEUU acusa a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex

Los dos sujetos cuentan con residencia permanente en territorio estadounidense

Por Luis Contreras

(MATTHEW RUTLEDGE)
(MATTHEW RUTLEDGE)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una acusación en contra de dos empresarios mexicanos que habrían sobornado a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, un hombre de 46 años, de The Woodlands, Texas; además de Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas. Ambos sujetos son mexicanos y cuentan con residencia permanente en EEUU.

Los dos hombres "presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas", comentó el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, según aparece en el informe compartido el 11 de agosto.

Miles de dólares en sobornos y presuntos vínculos con cárteles

Los acusados habrían ofrecido artículos
Los acusados habrían ofrecido artículos de lujo (Archivo)

De igual manera, los registros indican que los dos individuos habrían conspirado, junto con otras personas, para pagar y ofrecieron el pago de 150 mil dólares a funcionarios de Pemex y de Exploración y Producción (PEP), esta última una subsidiaria de exploración y producción que es propiedad de la empresa mexicana.

Las acciones de los sujetos, realizadas en un periodo aproximado de 2019 a 2021, habrían generado ventajas para empresas relacionadas con Alexandro Rovirosa. Además, los acusados y sus cómplices habrían ofrecido como soborno diversos objetos de lujo de las marcas Louis Vuitton y Hublot.

De igual manera, habrían ofrecido pagos en efectivo a por lo menos tres funcionarios de Pemex. Lo anterior con el objetivo de que empresas mantuvieran contratos con la empresa estatal.

“Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos”, destaca el informe.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

A los sujetos mencionados se les acusa de un cargo por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingles) y tres violaciones sustanciales a dicha normativa. En caso de que sean hallados culpables entonces serían acreedores a una pena máxima de cinco años por cada cargo en su contra.

Exfuncionarios de Pemex sentenciados

Mientras que el pasado 10 de julio cuatro exfuncionarios del Área de Salvaguardia Estratégica de Pemex fueron condenados a 31 años de prisión, se trató de Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, Emilio Cosgaya Rodríguez, José Carlos Sánchez Echavarría y Ramón Márquez Ledesma.

Además, Oziel Aldana Portugal fue condenado a 12 años de prisión.

Temas Relacionados

EEUUPemexTexasmexico-noticias

