EEUU espera alcanzar acuerdo comercial con México en octubre

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló que la administración del presidente Donald Trump prevé completar las negociaciones comerciales para octubre con los países que todavía no han alcanzado un acuerdo comercial.

“En cuanto al comercio, creo que en gran medida estará terminado a finales de octubre”, afirmó Bessent en una entrevista con el medio asiático.

Las palabras de Bessent al diario Nikkei se dan a casi dos semanas de que EEUU y México anunciaron una prórroga de 90 días antes de aplicar los aranceles generales del 30 %.

De esta forma, el acuerdo de aranceles entre EEUU y México deberá estar listo a más tardar en octubre, es decir, en los próximos dos meses.

EEUU da prórroga de 90 días a México

En la llamada del 31 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum y Dondald Trump acordaron una nueva prórroga de 90 días en la aplicación de la mayoría de los aranceles estadounidenses a productos mexicanos.

“Se mantendrá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de la seguridad, incluyendo el control de drogas, su distribución y la inmigración ilegal a Estados Unidos”, afirmó Donald Trump al detallar los términos de la última negociación con México.

La decisión de Trump ocurrió apenas un día antes de que expirara el plazo para imponer gravámenes adicionales a los socios comerciales de Estados Unidos.

El presidente justificó la extensión del acuerdo aludiendo a la “compleja relación comercial y fronteriza” entre ambos países.

Según Trump, “las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y las ventajas de la frontera”.

El acuerdo renovado mantiene los aranceles vigentes sobre productos clave: México seguirá pagando un arancel del 25 % por el fentanilo, un arancel del 25 % a los automóviles y un arancel del 50 % al acero, el aluminio y el cobre.

Estos porcentajes, confirmados por el propio Trump, reflejan la presión que la administración estadounidense ejerce sobre sectores estratégicos de la economía mexicana.

Al mismo tiempo, la aplicación de aranceles al resto de importaciones mexicanas, que están protegidas por el tratado de libre comercio T-MEC, queda pospuesta durante tres meses, lo que otorga un margen de maniobra adicional para las negociaciones.

Uno de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano, según el mandatario estadounidense, consiste en “eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias”.

Este punto, destacado por Trump, apunta a la apertura de mercados y la reducción de obstáculos regulatorios que, desde la perspectiva de Estados Unidos, dificultan el acceso de productos estadounidenses al mercado mexicano.