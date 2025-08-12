Nathaly Chávez García (izq) es senadora suplente de Luisa Cortés (Facebook/Luisa Cortés)

Nathaly Chávez García, suplente en el Senado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue captada en un operativo de alcoholímetro realizado en la zona metropolitana del estado de Oaxaca. La grabación, que tiene una duración de 40 segundos, muestra a la legisladora intentando persuadir a los policías viales para que la dejaran continuar su trayecto, argumentando que gozaba de fuero constitucional y que, por tanto, su vehículo no podía ser inspeccionado.

Durante el diálogo documentado, Chávez García expresó a los agentes: “Les guste o no les guste. Vengamos como vengamos hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora (...) Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores. Quieran o no, no pueden. Vengamos p*dos o no vengamos p*dos no pueden hacerlo porque somos senadores”.

A pesar de la trascendencia del video y la polémica generada, la publicación no permitió establecer si Nathaly Chávez García fue finalmente puesta a disposición de las autoridades viales o si consiguió evitar por completo el control implementado esa noche. El contenido solamente mostró el fragmento de la discusión sin documentar el desenlace de la intervención policial.

Nathaly Chávez intentó eludir un alcoholímetro al afirmar que se encontraba amparada por el supuesto fuero que goza como senadora suplente (X/@Libro_negro_)

Cuál es el sueldo y grado de estudios de Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena exhibida en alcoholímetro

Al ser electos por cualquiera de los principios para ejercer el cargo de legisladores en el Congreso de la Unión, las y los senadores tienen derecho a un pago por concepto de dieta. La cifra es similar a un salario y tiene la finalidad de cubrir los gastos derivados del tiempo dedicado a la ocupación.

Según se encuentra indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año 2025, cada uno de los 128 senadores percibe un sueldo mensual neto de MXN 131 mil 874.

Chávez García intentó eludir un alcoholímetro (Captura de pantalla)

Aunque las personas que participan en la Cámara Alta cuentan con un ingreso mensual garantizado, este solamente se otorga a quienes desempeñan oficialmente el cargo de senador. En ese sentido, los legisladores suplentes, como en el caso de Nathaly Chávez, no gozan de dicho recurso sino hasta que entran oficialmente en funciones para suplir la ausencia de la persona titular.

Aunque Nathaly Chávez García se encuentra registrada en el Sistema de Información Legislativa (SIL) como senadora suplente de Luisa Cortés García, en el sitio web no existe una foto oficial ni información sobre su trayectoria académica o profesional antes de ser contemplada para la labor legislativa.