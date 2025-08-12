México

Beca Universitarios Transporte y Más CDMX inicia registro este lunes 11 de agosto: cómo registrarte a este programa social

Los beneficiarios de manera bimestral reciben un total de mil 500 pesos en sus respectivas tarjetas

Por Omar Martínez

Guardar
Este lunes 11 de agosto
Este lunes 11 de agosto arrancó el registro de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México.

La finalidad de este apoyo económico es que los estudiantes de nivel superior de la capital del país puedan contar con un sustento para que puedan trasladarse a sus respectivos planteles universitarios.

De igual manera, como su nombre lo dice, ‘Transporte y Más’, el objetivo es que no solo pueda ocuparse para que las alumnas y alumnos se trasladen, sino también para comprar artículos u objetos como libros, alimentos, material escolar o lo que les sea útil para no abandonar sus estudios de nivel superior y culminar esta etapa de su vida académica.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 500 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los requisitos para acceder
Entre los requisitos para acceder a la beca de la Ciudad de México es vivir en la capital del país y acudir a un plantel público de la Zona Metropolitana del Valle de México. Crédito: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha impulsado y destacado la creación de este programa, el cual está vigente desde noviembre del año pasado.

Miles de estudiantes de nivel superior ya se han inscrito a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, por lo que bimestralmente ya reciben mil 500 pesos, pero todavía hay algunos que no.

Ante esto, la semana pasada, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) abrió una nueva convocatoria para todos aquellos que quieran incorporarse a este programa social de la Ciudad de México. De igual manera, la Gaceta Oficial de la capital del país compartió la convocatoria para registrarse al programa.

El programa beneficia a estudiantes de nivel superior de la Ciudad de México con mil 500 pesos bimestrales. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo puedo formar parte de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025 en la CDMX?

Para formar parte de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más debes realizar el registro este mes de agosto, el cual ya está abierto desde este lunes 11 de agosto.

Debes tomar en cuenta que hay dos requisitos, los cuales son que la universidad que estudies debe ser pública y ubicarse en la Zona Metropolitana del Valle de México y que el solicitante esté viva en la capital del país.

La convocatoria es para el segundo semestre, debido a que este mes de agosto muchas universidades comienzan su respectivo ciclo escolar.

Pasos:

Debes ingresar al sitio web oficial: becaparatransportec2.cdmx.gob.mx. Una vez que estés en el sitio web, debes seguir las instrucciones y colocar los datos correspondientes.

Es importante tener a la mano los siguientes documentos y requisitos: CURP y cuenta de correo electrónico activa.

En el caso de las personas menores de edad, deberán cargar una identificación oficial de la madre, el padre o persona tutora.

También es importante contar con un comprobante de inscripción emitido por la autoridad y/o institución educativa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha destacado la Beca a Universitarias y Universitarios Transporte y Más 2025. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXprogramas socialesbecasBeca Universitarias Y Universitarios Para Transporte CdmxBeca Universitarias Y Universitarios Para Transportemexico-noticias

Más Noticias

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 11 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Quién es Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena que buscó eludir un alcoholímetro con el fuero

La senadora suplente no ha emitido pronunciamiento alguno acerca del video

Quién es Nathaly Chávez, senadora

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

La banda Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago, su vocalista que fue desahuciado

Colegas, amigos y seguidores de la escena musical han mostrado su apoyo al cantante, quien enfrenta la etapa más difícil de su enfermedad con gratitud y fortaleza

La banda Coda dedica emotivo

Esto es lo que necesitas para ver la lluvia de meteoros Perseidas desde México

Este fenómeno astronómico será por la noche y se podrá disfrutar desde varias regiones

Esto es lo que necesitas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicanos con más

Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

La banda Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago, su vocalista que fue desahuciado

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Aleks Syntek sufre aparatoso accidente en casa y termina fracturado

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde olvidó el micrófono y se oyó que rezó a Dios en contra de Elaine Haro

DEPORTES

Pelea de Alana Flores vs

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México