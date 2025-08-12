Beca Universitarios Transporte y Más CDMX inicia registro este lunes 11 de agosto: cómo registrarte a este programa social

Este lunes 11 de agosto arrancó el registro de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México.

La finalidad de este apoyo económico es que los estudiantes de nivel superior de la capital del país puedan contar con un sustento para que puedan trasladarse a sus respectivos planteles universitarios.

De igual manera, como su nombre lo dice, ‘Transporte y Más’, el objetivo es que no solo pueda ocuparse para que las alumnas y alumnos se trasladen, sino también para comprar artículos u objetos como libros, alimentos, material escolar o lo que les sea útil para no abandonar sus estudios de nivel superior y culminar esta etapa de su vida académica.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 500 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los requisitos para acceder a la beca de la Ciudad de México es vivir en la capital del país y acudir a un plantel público de la Zona Metropolitana del Valle de México. Crédito: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha impulsado y destacado la creación de este programa, el cual está vigente desde noviembre del año pasado.

Miles de estudiantes de nivel superior ya se han inscrito a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, por lo que bimestralmente ya reciben mil 500 pesos, pero todavía hay algunos que no.

Ante esto, la semana pasada, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) abrió una nueva convocatoria para todos aquellos que quieran incorporarse a este programa social de la Ciudad de México. De igual manera, la Gaceta Oficial de la capital del país compartió la convocatoria para registrarse al programa.

El programa beneficia a estudiantes de nivel superior de la Ciudad de México con mil 500 pesos bimestrales. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo puedo formar parte de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025 en la CDMX?

Para formar parte de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más debes realizar el registro este mes de agosto, el cual ya está abierto desde este lunes 11 de agosto.

Debes tomar en cuenta que hay dos requisitos, los cuales son que la universidad que estudies debe ser pública y ubicarse en la Zona Metropolitana del Valle de México y que el solicitante esté viva en la capital del país.

La convocatoria es para el segundo semestre, debido a que este mes de agosto muchas universidades comienzan su respectivo ciclo escolar.

Pasos:

Debes ingresar al sitio web oficial: becaparatransportec2.cdmx.gob.mx. Una vez que estés en el sitio web, debes seguir las instrucciones y colocar los datos correspondientes.

Es importante tener a la mano los siguientes documentos y requisitos: CURP y cuenta de correo electrónico activa.

En el caso de las personas menores de edad, deberán cargar una identificación oficial de la madre, el padre o persona tutora.

También es importante contar con un comprobante de inscripción emitido por la autoridad y/o institución educativa.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha destacado la Beca a Universitarias y Universitarios Transporte y Más 2025. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.