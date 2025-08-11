Vivienda para el Bienestar inicia registro este 11 de agosto: qué estados y quiénes pueden solicitarla

Vivienda para el Bienestar arranca el registro este lunes 11 de agosto. Foto: Archivo/Infobae México.

Este lunes 11 de agosto arranca el registro para la Vivienda del Bienestar, por lo que si estás interesado en postular, estos datos te interesan.

58 módulos de registro en diversos estados de la República Mexicana serán abiertos para que aquellos interesados en postular puedan hacerlo.

Es importante considerar que la Vivienda del Bienestar solamente aplicará en algunas entidades y debes contar con ciertos requisitos para poder acceder a este programa social del Gobierno de México.

Durante esta primera etapa, se recibirá la documentación correspondiente para acceder a la Vivienda del Bienestar.

De acuerdo con datos de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, esta primera etapa, que arranca este lunes 11 de agosto, será en 51 municipios de algunas entidades.

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, impulsó este programa social. Foto: Cortesía.

Los estados donde arrancarán las inscripciones de Vivienda del Bienestar son:

- Baja California

- Sonora

- Durango

- Guanajuato

- Zacatecas

- Colima

- Michoacán

- Nayarit

- Hidalgo

- Guerrero

- Morelos

- Puebla

- Tlaxcala

- Oaxaca

- Chiapas

- Tabasco

- Campeche

- Quintana Roo

- Yucatán

Los registrado participaran por una de las 20 mil 999 acciones de vivienda, que están contempladas en esta primera etapa de registro.

Aquellas personas que pueden participar en este primer proceso que arranca el lunes 11 de agosto son:

- Aquellas que vivan en los estados de la República mencionadas.

Las personas que acudan a los módulos habilitados, ya que el registro es único que serán:

- Mujeres Jefas de Hogar

- Personas Adultas Mayores

- Población Indígena

- Personas con discapacidad

- Habitantes de Zonas Prioritarias

¿Qué es el programa Vivienda del Bienestar?

El Programa de Vivienda para el Bienestar, coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) del Gobierno de México, busca asegurar el acceso a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad, con prioridad para quienes residen en áreas rurales, comunidades indígenas o zonas con altos niveles de marginación y carencias sociales.

En caso de ser seleccionado:

- Se te contactará vía telefónica para programar una visita domiciliaria. Si no te localizamos, no te preocupes, haremos un segundo intento.

- En esta visita se recabará información adicional y deberás entregar documentación complementaria que se te indicará con anticipación.

La Conavi determinará el listado final de personas beneficiarias tras analizar la documentación e información proporcionada.

Los resultados finales se publicarán en los siguientes medios:

- A través de su sitio oficial: www.gob.mx/conavi.

- Lugares estratégicos del polígono de atención correspondiente

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales del Gobierno de México para la Vivienda del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.