México

Vivienda para el Bienestar inicia registro este 11 de agosto: qué estados y quiénes pueden solicitarla

Por Omar Martínez

Guardar
Vivienda para el Bienestar arranca
Vivienda para el Bienestar arranca el registro este lunes 11 de agosto. Foto: Archivo/Infobae México.

Este lunes 11 de agosto arranca el registro para la Vivienda del Bienestar, por lo que si estás interesado en postular, estos datos te interesan.

58 módulos de registro en diversos estados de la República Mexicana serán abiertos para que aquellos interesados en postular puedan hacerlo.

Es importante considerar que la Vivienda del Bienestar solamente aplicará en algunas entidades y debes contar con ciertos requisitos para poder acceder a este programa social del Gobierno de México.

Durante esta primera etapa, se recibirá la documentación correspondiente para acceder a la Vivienda del Bienestar.

De acuerdo con datos de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, esta primera etapa, que arranca este lunes 11 de agosto, será en 51 municipios de algunas entidades.

Claudia Sheinbaum, presidenta de la
Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, impulsó este programa social. Foto: Cortesía.

Los estados donde arrancarán las inscripciones de Vivienda del Bienestar son:

- Baja California

- Sonora

- Durango

- Guanajuato

- Zacatecas

- Colima

- Michoacán

- Nayarit

- Hidalgo

- Guerrero

- Morelos

- Puebla

- Tlaxcala

- Oaxaca

- Chiapas

- Tabasco

- Campeche

- Quintana Roo

- Yucatán

Los registrado participaran por una de las 20 mil 999 acciones de vivienda, que están contempladas en esta primera etapa de registro.

Aquellas personas que pueden participar en este primer proceso que arranca el lunes 11 de agosto son:

- Aquellas que vivan en los estados de la República mencionadas.

Las personas que acudan a los módulos habilitados, ya que el registro es único que serán:

- Mujeres Jefas de Hogar

- Personas Adultas Mayores

- Población Indígena

- Personas con discapacidad

- Habitantes de Zonas Prioritarias

La presidenta de México se reunió en Palacio Nacional con los atletas que participaron en el mundial de deportes acuáticos en Singapur. (Crédito: Cuenta de X @Claudiashein)

¿Qué es el programa Vivienda del Bienestar?

El Programa de Vivienda para el Bienestar, coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) del Gobierno de México, busca asegurar el acceso a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad, con prioridad para quienes residen en áreas rurales, comunidades indígenas o zonas con altos niveles de marginación y carencias sociales.

En caso de ser seleccionado:

- Se te contactará vía telefónica para programar una visita domiciliaria. Si no te localizamos, no te preocupes, haremos un segundo intento.

- En esta visita se recabará información adicional y deberás entregar documentación complementaria que se te indicará con anticipación.

La Conavi determinará el listado final de personas beneficiarias tras analizar la documentación e información proporcionada.

Los resultados finales se publicarán en los siguientes medios:

- A través de su sitio oficial: www.gob.mx/conavi.

- Lugares estratégicos del polígono de atención correspondiente

Es importante estar al pendiente
Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales del Gobierno de México para la Vivienda del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Temas Relacionados

Viviendas del BienestarViviendas del Bienestar 2025programas socialespensionesmexico-noticiasLa

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado

La tensión crece entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Se registra sismo en Tonalá, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Tonalá,

Alexis Ayala destroza a Ninel Conde y Facundo en los posicionamientos: estos son los mejores memes de sus respuestas

Durante la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala se convirtió en el centro de la polémica

Alexis Ayala destroza a Ninel

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del 10 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran toma clandestina en inmueble

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado

Alexis Ayala destroza a Ninel Conde y Facundo en los posicionamientos: estos son los mejores memes de sus respuestas

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los nominados pasan a la sala de eliminación hoy 10 de agosto

Ex esposa de Facundo sale en su defensa por pesada broma a Aldo de Nigris: “Jode por naturaleza”

Christian Nodal fue el gran ausente en el cumpleaños ‘digital’ de Pepe Aguilar, pero ya planean dueto

DEPORTES

Pumas y Necaxa empatan en

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos