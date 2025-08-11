Ocho personas asesinadas en bar de Uriangato, Guanajuato: comando armado perpetró el ataque y fue grabado por cámaras

Ocho personas mueren en ataque armado dentro de una cantina en Uriangato, Guanajuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un comando armado asesinó a ocho personas la noche del domingo 10 de agosto en una cantina ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Uriangato, Guanajuato.

Los hechos se registraron en un establecimiento situado en la calle Campesinos, donde al menos tres individuos descendieron de una camioneta de doble cabina color blanca y, portando armas largas y cortas, dispararon hacia el interior del lugar antes de huir en el mismo vehículo.

Las autoridades municipales recibieron el reporte sobre una agresión armada alrededor de las 22:00 horas. Elementos de seguridad acudieron al sitio para desplegar un operativo y resguardar la escena.

Detalles del caso hasta el momento

Al ingresar al bar, confirmaron la presencia de ocho personas sin vida, todas ellas con impactos de arma de fuego. Hasta el momento no se ha informado sobre el número exacto de heridos, ni la identidad de las víctimas, según información recopilada por fuentes locales y El Universal.

La acción violenta fue captada por cámaras de seguridad, que mostraron a los atacantes acercándose a la entrada del establecimiento y disparando de manera directa sobre las personas que se encontraban en el interior.

Posteriormente, los agresores se retiraron en la camioneta blanca, cuyo paradero sigue siendo desconocido. El video fue difundido en redes sociales y medios locales, provocando consternación entre la población.

Mientras se realizaba el resguardo y peritaje en el punto de la masacre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibió denuncias de presuntas balaceras ocurridas simultáneamente en otras zonas de Uriangato. Hasta la publicación de esta nota, ni la Fiscalía General del Estado ni el Gobierno Municipal han emitido pronunciamiento oficial respecto al caso ni han proporcionado una cifra definitiva de víctimas.

El ataque en la cantina se suma a otros episodios de violencia que han tenido lugar en el sur del estado, pues Guanajuato se mantiene como una de las entidades con mayores índices de homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada.

La zona ha sido escenario de disputas entre diferentes grupos criminales dedicados a actividades ilícitas, aunque por ahora no se ha atribuido el hecho a alguna organización en particular.

La población de Uriangato y municipios circundantes ha manifestado preocupación por el aumento de hechos violentos y demandan acciones contundentes para garantizar la seguridad. Las autoridades locales y estatales reforzaron los filtros de revisión y patrullajes en la región tras los reportes de balaceras adicionales.

El caso generó impacto nacional, pues se suma a una serie de masacres ocurridas en bares, restaurantes y cantinas de diferentes estados del país. Hasta ahora, la Fiscalía General de Guanajuato no ha proporcionado información sobre líneas de investigación, posibles móviles del crimen o si alguna de las víctimas tenía antecedentes relacionados con actividades ilícitas.

En redes sociales, usuarios han manifestado indignación y temor por el nivel de violencia alcanzado, además de exigir mayor presencia policial y avances en las investigaciones. Las familias de las víctimas y habitantes de la comunidad esperan que se esclarezcan los hechos y se detenga a los responsables de la masacre.