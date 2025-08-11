México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del 10 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Aquí están los resultados del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más famosas de México que entrega millones de pesos. Revisa si obtuviste algún premio del sorteo 4094 de este domingo 10 de agosto.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4094.

Resultado: 03, 09, 13, 15, 25 y 47.

Dinero entregado: $5,255,423.96 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4094.

Resultado: 02, 05, 17, 26, 27 y 50.

Dinero entregado: $2,306,577.02 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4094.

Resultado: 13, 15, 17, 43, 52 y 55.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se comparten los ganadores del sorteo de Melate.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los ganadores del sorteo
Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías favoritas de todo México, muchas personas buscan distintas maneras de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en saber cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este popular juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

