La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: Alexis Ayala manda poderoso mensaje a Adrián Di Monte

“Inicia tu semana fuerte, viniste a ganar todo lo que te propusiste, no siempre debemos creer lo que se dice de uno afuera porque la gente con chismes y rumores es peligros”.

Tras la eliminación de Adrián Di Monte, Alex Ayala le manda un menaje a su colega actor en la mañana de este lunes 11 de agosto.

Facundo, uno de los concursantes más disruptivos de La Casa de los Famosos México 3 , abrió una ventana íntima a su vida al reconocer que la crisis económica lo obligó a tomar decisiones drásticas, desde dejar la radio hasta aceptar entrar al reality .

En un episodio que combinó humor, dramatismo y un toque de surrealismo, los 13 habitantes de La Casa de los Famosos México 3 rindieron un insólito “homenaje póstumo” a Adrián Di Mont e tras su reciente expulsión la noche de este domingo de este reality show de Televisa .

La tercera edición de La Casa de los Famosos México volvió a ser tendencia tras la segunda eliminación de la temporada, llevada a cabo bajo una atmósfera cargada de tensión la noche del pasado domingo 11 de agosto de 2025.

Este incidente, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en tendencia en plataformas digitales gracias a la creatividad de los usuarios, quienes replicaron capturas, frases y gestos asociados al momento, generando una ola de memes que multiplicó el alcance mediático del programa.

La dinámica habitual del reality de Televisa dio paso a un giro inesperado, no solo por el desenlace, sino por un error de protocolo en el que Di Monte cayó durante su despedida .

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 se vivió con mucha tensión tanto dentro del encierro, como en el foro de televisión en donde estaba la conductora Galilea Montijo , los panelistas y familiares de los nominados.

En La Casa de los Famosos México el voto del público manda, pero los posicionamientos modifican tendencias . La segunda gala de eliminación de la tercera temporada del reality ha sido un claro ejemplo de ello.

14:00 hs

Así se vivió la segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2025

La dinámica de la semana había dejado a varios concursantes en la cuerda floja. Adrián Di Monte no consiguió superar en votos a Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde, quienes lograron permanecer en la competencia tras el recuento de apoyos del público.