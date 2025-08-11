México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: Alexis Ayala manda poderoso mensaje a Adrián Di Monte

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

16:11 hsHoy

Alexis Ayala manda poderoso mensaje a Adrián Di Monte: “Ganaste lo que buscabas”

Tras la eliminación de Adrián Di Monte, Alex Ayala le manda un menaje a su colega actor en la mañana de este lunes 11 de agosto.

“Inicia tu semana fuerte, viniste a ganar todo lo que te propusiste, no siempre debemos creer lo que se dice de uno afuera porque la gente con chismes y rumores es peligros”.

Alexis Ayala manda poderoso mensaje
Alexis Ayala manda poderoso mensaje a Adrián Di Monte: “Ganaste lo que buscabas” Casa de los Famosos
15:58 hsHoy

Facundo revela que vive una crisis económica: “Estoy en la pobreza, por eso acepté entrar a La Casa de los Famosos México 3”

El presentador sorprendió al público al admitir que su difícil situación financiera fue el motivo principal para sumarse a la popular competencia televisiva de celebridades en México durante su tercera temporada

Por Armando Pereda

El conductor hizo fuertes declaraciones
El conductor hizo fuertes declaraciones en el encierro - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Facundo, uno de los concursantes más disruptivos de La Casa de los Famosos México 3, abrió una ventana íntima a su vida al reconocer que la crisis económica lo obligó a tomar decisiones drásticas, desde dejar la radio hasta aceptar entrar al reality.

Leer la nota completa
15:36 hsHoy

Adrián Di Monte recibe “homenaje póstumo” en La Casa de los Famosos México 3; Abelito lleva sus “cenizas”

Los 13 participantes de este reality show despidieron a su estilo al actor cubano, quien fue el segundo eliminado la noche de este domingo

Por Armando Pereda

El actor fue el segundo
El actor fue el segundo eliminado de este reality show - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

En un episodio que combinó humor, dramatismo y un toque de surrealismo, los 13 habitantes de La Casa de los Famosos México 3 rindieron un insólito “homenaje póstumo” a Adrián Di Monte tras su reciente expulsión la noche de este domingo de este reality show de Televisa.

Leer la nota completa
15:36 hsHoy

Error de Adrián Di Monte durante su eliminación en La Casa de los Famosos México desata polémicos memes

La tercera edición del reality show de Televisa volvió a ser tendencia tras la segunda eliminación de la temporada

Por Marco Ruiz

Error de Adrián Di Monte
Error de Adrián Di Monte durante su eliminación en La Casa de los Famosos México desata polémicos memes (Televisa/RS)

La tercera edición de La Casa de los Famosos México volvió a ser tendencia tras la segunda eliminación de la temporada, llevada a cabo bajo una atmósfera cargada de tensión la noche del pasado domingo 11 de agosto de 2025.

Leer la nota completa
15:12 hsHoy

Los mejores memes de la eliminación de Adrián Di Monte

La dinámica habitual del reality de Televisa dio paso a un giro inesperado, no solo por el desenlace, sino por un error de protocolo en el que Di Monte cayó durante su despedida.

Este incidente, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en tendencia en plataformas digitales gracias a la creatividad de los usuarios, quienes replicaron capturas, frases y gestos asociados al momento, generando una ola de memes que multiplicó el alcance mediático del programa.

14:55 hsHoy

Así fue el momento exacto de la eliminación de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 3 | Video

El actor cubano fue el segundo participante del reality de Televisa en salir del encierro, tras dos semanas de transmisiones

Por Armando Pereda

El actor fue el segundo
El actor fue el segundo eliminado de este reality show - Foto: lacasafamososmx

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 se vivió con mucha tensión tanto dentro del encierro, como en el foro de televisión en donde estaba la conductora Galilea Montijo, los panelistas y familiares de los nominados.

Leer la nota completa
14:17 hsHoy

Cómo cambian las tendencias en La Casa de los Famosos México tras el posicionamiento del domingo 10 de agosto

El domingo, el llamado “mueble” de la tercera temporada se sacudió e hizo morder el polvo al resto de los habitantes

Por Víctor Cisneros

Durante la segunda gala de
Durante la segunda gala de eliminación, el llamado “mueble” de la tercera temporada se sacudió e hizo morder el polvo al resto de los habitantes. (Foto: LCDLFMX, facebook)

En La Casa de los Famosos México el voto del público manda, pero los posicionamientos modifican tendencias. La segunda gala de eliminación de la tercera temporada del reality ha sido un claro ejemplo de ello.

Leer la nota completa
14:00 hsHoy

Así se vivió la segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2025

La dinámica de la semana había dejado a varios concursantes en la cuerda floja. Adrián Di Monte no consiguió superar en votos a Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde, quienes lograron permanecer en la competencia tras el recuento de apoyos del público.

La eliminación se produjo después de un proceso de nominación en el que los habitantes de la casa, reunidos en el confesionario, distribuyeron sus puntos para definir a los candidatos a abandonar el programa. En esa instancia, Facundo, Elaine Haro y Dalílah Polanco señalaron a Adrián Di Monte como uno de los posibles expulsados.

12:49 hsHoy

Adrián Di Monte es el segundo eliminado y público reclama: “Robo”

“Por decisión del público el habitante que abandona La Casa de los Famosos México en esta segunda semana eres tú, quién se va eres tú Adrián Di Monte”, anunció Galilea Montijo ante la tensión de los participantes.

La frase, pronunciada en el momento culminante de la gala del domingo 10 de agosto, selló el destino del actor cubano, quien se convirtió en el segundo eliminado de la edición 2025 del popular reality.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

