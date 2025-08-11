Alexis Ayala destroza a Ninel Conde y Facundo en los posicionamientos: estos son los mejores memes de sus respuestas

(Capturas de pantalla)

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 tuvo uno de los posicionamientos más tensos y comentados hasta ahora.

Alexis Ayala, que se convirtió en el participante con más señalamientos de sus compañeros nominados, se convirtió en el protagonista de dos de los enfrentamientos más explosivos: contra Ninel Conde y contra Facundo. Sus respuestas directas e ingeniosas lo colocaron en el centro de la conversación en redes sociales, especialmente en X, en donde se convirtió rápidamente en tendencia.

Alexis y Priscila Valverde fueron los más posicionados por la mayoría de habitantes; Mar Contreras y Adrián Di Monte, en cambio, no recibieron ningún señalamiento.

El actor ya venía de una semana complicada: fue nominado y, según sus críticos, se había mostrado con menor energía en las actividades, además del pleito que tuvo Ninel Conde durante la prueba por el presupuesto, luego de que éste le gritara “¡Quítate!" a Elaine Haro, provocando la ira del Bombón Asesino, quien lo tachó de violento. Desde ese momento, la tensión entre ambos se mantuvo.

“Eres débil como ser humano”: Alexis a Ninel Conde

Alexis Ayala y Ninel Conde se enfrentan en el posicionamiento. (Vix)

Durante el posicionamiento, Ninel Conde se colocó detrás de Alexis para manifestar que quería verlo fuera de la casa, pero la jugada le salió al revés, según los internautas.

En un inicio, Ninel Conde halagó a Alexis Ayala: “Quiero que sepas que te admiro como artista desde hace muchos años. Admiro tu carrera intachable, te admiro como actor y ahora te admiro como gran orador.”

Sin embargo, la discusión se puso fuerte cuando Ninel lo acusó de hacerla sentir incómoda con comentarios hirientes: “He tenido 2 semanas para poder compartir contigo como habitante (…) la segunda semana hubo un cambio drástico, en mi parecer, sobre todo después de que se perdieron algunos juegos y tu nominación (…) un hombre irritable, lanzando comentarios al aire un tanto hirientes, comentarios de juicio al aire que me hicieron sentir incómoda, y que creo que causaron un ambiente hostil dentro de esta casa”.

Además, añadió: “A mi parecer, creo que tienes una tolerancia muy baja a la frustración”.

En este caso, Alexis respondió con una frase contundente y dejó claro que él no estaba molesto, sino que percibía las acusaciones de Ninel como un reflejo de sus propias inseguridades o debilidades. Por eso dijo:

“No reflejes en mi tu debilidad... Lo único que vas a tener de mi será respeto, Ninel, porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano.”

Al final, tras la respuesta de Alexis, Ninel expresó: “Ojalá que hables así cuando no esté Odalys (Ramírez) ni Galilea (Montijo) presente y estemos solo nosotras. No estoy enojada”, comentó, a lo que Alexis Ayala le dijo que “todo está grabado” y ella afirmó que en la vida real él no es así.

Alexis llama Gollum a Facundo

Alexis Ayala y Facundo se enfrentan en el posicionamiento. (ViX)

El posicionamiento de Facundo contra Alexis fue uno de los momentos más creativos y polémicos. El conductor, de 47 años, presentó sus argumentos en forma de rima, acusando al actor de considerar que el tiempo que las mujeres dedican a maquillarse es una pérdida, de preferir dormir siestas en lugar de colaborar y de tener actitudes machistas. También cuestionó su trato hacia algunas compañeras y cerró con un “jaque mate”.

Alexis, de 60 años, respondió aplaudiendo la creatividad pero negando las acusaciones:

“Recibo lo que me dices, pero no lo comparto porque si algo estoy haciendo es lavar trastes y me encanta, es una gran terapia para mí. La bandera con la que estás manejando las cosas no es la correcta porque no ha sucedido en este juego”.

Después lanzó una frase que encendió las redes: “Tú te caíste del tablero y te convertiste en Gollum, que es oscuro y lleno de avaricia (…) Eres mucho más inteligente como para estar buscando todo el día apagar a la gente. Querido Gollum”.

Respuestas de Alexis a otros compañeros

No solo Ninel y Facundo recibieron réplicas punzantes de Alexis. Mariana Botas lo criticó por no compartir esta semana y por comentarios fuera de lugar; él respondió que respeta su opinión pero que cada quien debe mantener su individualidad y no dejarse influenciar.

Shiky le dijo que debía ser congruente con su nominación; Alexis contestó: “Ojalá te quites esa correa invisible que te pusieron”.

Elaine Haro comentó que no había conectado con él y que algunos de sus comentarios la habían molestado. Alexis le respondió que le daba pena que no se lo hubiera dicho directamente, que siempre busca el orden y que la veía con potencial para brillar por sí misma.

Los mejores memes de Alexis Ayala

Alexis Ayala se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales gracias a sus expresiones y respuestas afiladas dentro de La Casa de los Famosos México 2025. Sus reacciones durante los enfrentamientos, especialmente su respuesta fría y directa a Ninel Conde, desataron una ola de memes. Estos son los mejores:

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

(Capturas de pantalla)

Priscila, la otra más señalada de la noche

Además de Alexis, Priscila Valverde fue la más mencionada por sus compañeros. Aarón Mercury la acusó de aislarse con su grupo y desaprovechar la proyección del reality, a lo que ella respondió que no la conocía y que su entorno provenía de los certámenes de belleza.

El Guana le pidió cooperar más en la casa, y Priscila replicó que él estaba siendo leal a su habitación. Aldo De Nigris dijo que no había conexión y que quería que se fuera por haberlo sacado de su cama, mientras que Abelito, con un tono más amistoso, expresó que quería que se fuera para evitar malos entendidos, aunque la consideraba un gran ser humano.