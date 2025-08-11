México

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Previamente fue revelada una carta de Guzmán Loera en la que acusaba no tener contacto con su defensor

Por Luis Contreras

Guardar
El Chapo está encerrado en
El Chapo está encerrado en una cárcel de máxima seguridad en EEUU (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

Luego de que Joaquín El Chapo Guzmán envió una carta al juez Brian Cogan en la que señalaba que no se le permitía tener contacto con su abogado, ahora, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa puede comunicarse con su defensor.

Un documento compartido el 11 de agosto muestra la autorización para que el abogado del Chapo mantenga llamadas telefónicas y hasta visite al exlíder criminal en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence.

"El abogado abajo firmante ha sido autorizado a realizar llamadas telefónicas continuas entre abogado y cliente y conferencias personales con el Sr. Guzmán Loera. De hecho, el abogado abajo firmante ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, es parte del documento.

El archivo recientemente compartido (X/@adn40)
El archivo recientemente compartido (X/@adn40)

Dicho escrito está firmado por el abogado Israel José Encinosa. Además, el documento señala que las quejas de Joaquín Guzmán fueron registradas en un documento de hace más de dos meses, fecha en la que el defensor ya había sido autorizado para establecer contacto con su cliente.

Es por lo anterior que se considera que hasta el momento no hay asuntos pendientes que involucren la comunicación entre Guzmán Loera y José Encinosa.

La carta del Chapo Guzmán al juez Cogan

Cabe recordar que el pasado 5 de agosto fue revelada una carta escrita de puño y letra por El Chapo Guzmán en la que se quejaba de las dificultades para establecer comunicación con su abogado. Fue el periodista Jesús García quien compartió una imagen en sus redes sociales que muestra el texto.

La carta fue compartida por
La carta fue compartida por el periodista Jesús García (X/@JesusGar)

Además, en la carta dirigida al juez Brian Cogan, El Chapo señaló que no le habían entregado dos cartas de su abogado.

“Le molesto que le ordene otra vez al gobierno que le autoricen al abogado que me visite y que me hable por teléfono", es parte del texto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

El Chapo GuzmánEl ChapoEEUUCártel de SinaloaIsrael Jose EncinosaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

El periodista y comentarista agradeció los cuatro años que pasó en los programas de radio y tv

Fernando Cevallos anuncia su salida

¿Cuál es la playa más bonita de Baja California Sur, según la IA?

El análisis toma en cuenta los precios bajos y la seguridad

¿Cuál es la playa más

Juan Ramón de la Fuente se reúne con la directora de ONU Mujeres

El canciller subrayó los avances de México en igualdad sustantiva

Juan Ramón de la Fuente

Lluvias CDMX hoy 11 de agosto: granizo y vientos con rachas se prevén en estas alcaldías

Sigue la actualización de las precipitaciones en la capital del país

Lluvias CDMX hoy 11 de

Exabogada de la madre de Fernando, niño de cinco años asesinado en Edomex, acusa al gobierno de “ocultar cosas”

Fabiola Villa considera que fue alejada del caso por “cuestiones políticas”

Exabogada de la madre de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez de Nueva York define

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

Operación “Restitución”: aseguran 32 inmuebles en 12 municipios del Edomex

Domingo de terror: violencia sacude Sinaloa con 17 homicidios en un solo día

ENTRETENIMIENTO

Regina Murguía de JNS llega

Regina Murguía de JNS llega a los 40 años y retoma los conciertos tras ser operada por pólipos cancerosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: ya hay finalistas para la prueba del líder

Tras sanción por violencia contra Mariana Rodríguez, Adrián Marcelo se destapa para alcalde de Monterrey

¿Será? Aldo de Nigris y Abelito aseguran que son los 2 habitantes más débiles de LCDLFM

Reportan nuevo arresto de Pee Wee en Texas por conducir en presunto estado de ebriedad

DEPORTES

Fernando Cevallos anuncia su salida

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana