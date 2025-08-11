Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

El Chapo está encerrado en una cárcel de máxima seguridad en EEUU (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

Luego de que Joaquín El Chapo Guzmán envió una carta al juez Brian Cogan en la que señalaba que no se le permitía tener contacto con su abogado, ahora, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa puede comunicarse con su defensor.

Un documento compartido el 11 de agosto muestra la autorización para que el abogado del Chapo mantenga llamadas telefónicas y hasta visite al exlíder criminal en la cárcel de máxima seguridad de ADX Florence.

"El abogado abajo firmante ha sido autorizado a realizar llamadas telefónicas continuas entre abogado y cliente y conferencias personales con el Sr. Guzmán Loera. De hecho, el abogado abajo firmante ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, es parte del documento.

El archivo recientemente compartido (X/@adn40)

Dicho escrito está firmado por el abogado Israel José Encinosa. Además, el documento señala que las quejas de Joaquín Guzmán fueron registradas en un documento de hace más de dos meses, fecha en la que el defensor ya había sido autorizado para establecer contacto con su cliente.

Es por lo anterior que se considera que hasta el momento no hay asuntos pendientes que involucren la comunicación entre Guzmán Loera y José Encinosa.

La carta del Chapo Guzmán al juez Cogan

Cabe recordar que el pasado 5 de agosto fue revelada una carta escrita de puño y letra por El Chapo Guzmán en la que se quejaba de las dificultades para establecer comunicación con su abogado. Fue el periodista Jesús García quien compartió una imagen en sus redes sociales que muestra el texto.

La carta fue compartida por el periodista Jesús García (X/@JesusGar)

Además, en la carta dirigida al juez Brian Cogan, El Chapo señaló que no le habían entregado dos cartas de su abogado.

“Le molesto que le ordene otra vez al gobierno que le autoricen al abogado que me visite y que me hable por teléfono", es parte del texto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...