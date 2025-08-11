México

Activan ficha de búsqueda por Rocío Mendoza en Iztapalapa: últimos reportes indican que estaba "inconsciente y tambaleante"

La mujer de 30 años fue vista por última vez en Parque Tezontle, Iztapalapa, Ciudad de México

Por Cinthia Salvador

(FGJCDMX)
(FGJCDMX)

El 29 de julio de 2025, Rocío Mendoza de Ayala, una mujer de 30 años, fue reportada como desaparecida en Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con sus familiares, la joven salió de su domicilio para realizar compras en el Parque Tezontle pero ya no regresó. La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue alrededor de las 17:30 horas, momento en el que dejó de comunicarse con su familia.

Según testimonios recabados por amigos y familiares a través de redes sociales, Rocío fue vista por última vez “inconsciente y tambaleante”. Dos hombres la acompañaban y sosteniéndola de la mano la habrían subido a una camioneta negra, según una conocida de la joven que compartió la información en distintas plataformas.

“Fue vista por última vez de la mano de dos hombres en donde se logra ver que Ro iba en estado inconsciente y tambaleante y los cuales la subieron a una camioneta color negro, por lo que pido de su apoyo para poder compartir y si alguien sabe algo de ella o la ha visto o alguna información relevante de puedan comunicar conmigo esto con el fin de poder dar con su paradero lo antes posible y poder hacer difusión para que regrese a casa”, se lee en el comunicado.

Familiares denunciaron su desaparición ante
Familiares denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia CDMX. (FGJCDMX)

La familia, al notar su ausencia y la falta de contacto, acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde se levantó una ficha de búsqueda. La Comisión de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana también emitieron alertas y solicitaron apoyo de la ciudadanía para su localización.

Rocío Mendoza de Ayala mide 1.69 metros. El día de su desaparición llevaba una camisa negra de satín, pantalón de mezclilla negro, tenis cafés, chamarra larga café y una bolsa cruzada beige. Entre sus señas particulares se encuentran perforaciones en la nariz y oídos, uñas largas de color blanco, y varios tatuajes: una letra “E” en la muñeca derecha, además de un sol y la palabra “tato” en la muñeca izquierda.

La familia de Rocío solicita
La familia de Rocío solicita la colaboración de quienes puedan aportar datos que ayuden a su localización. (Facebook Yosahandi)

Las autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 5484 0430 y los correos fiscalia.fipede@fgjcdmx.com.mx y comisióndebusquedadepersonas@cdmx.gob.mx para recibir información que pueda contribuir a la búsqueda.

La familia de Rocío solicita la colaboración de quienes puedan aportar datos que ayuden a su localización e intensifican la difusión de su fotografía por todos los medios para obtener información que pueda llevar a su paradero.

