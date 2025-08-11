18 años después, Otro Rollo regresa con Adal Ramones, Yordi Rosado y Lalo España en nuevo formato

El regreso de ‘Otro Rollo’ genera expectativa por la ausencia de algunos integrantes originales (Foto: Televisa)

La expectativa por el regreso de ‘Otro Rollo’ se intensificó tras la revelación de que no todos los integrantes originales participarán en el nuevo espectáculo.

Martha Figueroa, a través de su canal de YouTube, adelantó que algunos miembros emblemáticos quedarán fuera de la alineación que volverá a escena.

Esta decisión, que ya genera debate entre los seguidores, marca una diferencia significativa respecto a la formación que consolidó el éxito del programa en la televisión mexicana.

La noticia principal, confirmada por el mismo canal digital, es el retorno de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones y parte del elenco original, quienes se reunirán en un show en vivo.

Adal Ramones y parte del elenco original confirman show en vivo para el retorno de ‘Otro Rollo’ (Archivo)

El anuncio oficial se realizará el martes 12 de agosto durante una conferencia de prensa, donde se detallarán los pormenores de este esperado reencuentro. El formato elegido será un espectáculo con público, lo que sugiere una experiencia cercana al espíritu que caracterizó al programa durante su emisión en Televisa.

El impacto de ‘Otro Rollo’ en la cultura televisiva de México fue considerable. Desde su inicio a finales de los años 90 hasta su última transmisión el 8 de mayo de 2007, la emisión se consolidó como un referente del entretenimiento nocturno.

Bajo la conducción de Adal Ramones, el programa no solo ofreció entrevistas y comedia, sino que también sirvió como plataforma de lanzamiento para figuras como Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Eduardo España y Mauricio Castillo. La dinámica entre los integrantes y la interacción con el público en vivo definieron el sello distintivo del formato.

La conferencia de prensa del 12 de agosto revelará detalles del esperado reencuentro televisivo (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Según la información difundida por Figueroa, el elenco confirmado para el regreso incluye a Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España. La ausencia de algunos miembros históricos, mencionada por Martha Figueroa, introduce un elemento de incertidumbre sobre la recepción que tendrá el espectáculo entre los seguidores más fieles.

La selección de los participantes parece orientada a preservar la esencia del programa, aunque con ajustes que reflejan el paso del tiempo y las trayectorias individuales de los involucrados.

El regreso de ‘Otro Rollo’ ocurre a 18 años de su despedida, un lapso en el que la televisión mexicana ha experimentado transformaciones profundas. La decisión de optar por un show en vivo, en lugar de un formato grabado, apunta a recuperar la energía y la espontaneidad que caracterizaron al programa original.

El impacto cultural de ‘Otro Rollo’ marcó una época en la televisión mexicana nocturna (Cortesía Adal Ramones)

La conferencia de prensa del 12 de agosto será el escenario donde se despejarán las dudas sobre la estructura del espectáculo y la posible incorporación de otros elementos novedosos.

La expectativa generada por este anuncio refleja la vigencia del legado de ‘Otro Rollo’ y la capacidad de sus protagonistas para convocar al público, incluso después de casi dos décadas fuera del aire.