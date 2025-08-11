México

18 años después, Otro Rollo regresa con Adal Ramones, Yordi Rosado y Lalo España en nuevo formato

El regreso del legendario programa contará con varios de sus rostros más queridos, pero la alineación incompleta ha dejado a los seguidores preguntándose qué sorpresas traerá este show en vivo

Por Armando Guadarrama

Guardar
El regreso de ‘Otro Rollo’
El regreso de ‘Otro Rollo’ genera expectativa por la ausencia de algunos integrantes originales (Foto: Televisa)

La expectativa por el regreso de ‘Otro Rollo’ se intensificó tras la revelación de que no todos los integrantes originales participarán en el nuevo espectáculo.

Martha Figueroa, a través de su canal de YouTube, adelantó que algunos miembros emblemáticos quedarán fuera de la alineación que volverá a escena.

Esta decisión, que ya genera debate entre los seguidores, marca una diferencia significativa respecto a la formación que consolidó el éxito del programa en la televisión mexicana.

La noticia principal, confirmada por el mismo canal digital, es el retorno de ‘Otro Rollo’ con Adal Ramones y parte del elenco original, quienes se reunirán en un show en vivo.

Adal Ramones y parte del
Adal Ramones y parte del elenco original confirman show en vivo para el retorno de ‘Otro Rollo’ (Archivo)

El anuncio oficial se realizará el martes 12 de agosto durante una conferencia de prensa, donde se detallarán los pormenores de este esperado reencuentro. El formato elegido será un espectáculo con público, lo que sugiere una experiencia cercana al espíritu que caracterizó al programa durante su emisión en Televisa.

El impacto de ‘Otro Rollo’ en la cultura televisiva de México fue considerable. Desde su inicio a finales de los años 90 hasta su última transmisión el 8 de mayo de 2007, la emisión se consolidó como un referente del entretenimiento nocturno.

Bajo la conducción de Adal Ramones, el programa no solo ofreció entrevistas y comedia, sino que también sirvió como plataforma de lanzamiento para figuras como Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Eduardo España y Mauricio Castillo. La dinámica entre los integrantes y la interacción con el público en vivo definieron el sello distintivo del formato.

La conferencia de prensa del
La conferencia de prensa del 12 de agosto revelará detalles del esperado reencuentro televisivo (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Según la información difundida por Figueroa, el elenco confirmado para el regreso incluye a Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España. La ausencia de algunos miembros históricos, mencionada por Martha Figueroa, introduce un elemento de incertidumbre sobre la recepción que tendrá el espectáculo entre los seguidores más fieles.

La selección de los participantes parece orientada a preservar la esencia del programa, aunque con ajustes que reflejan el paso del tiempo y las trayectorias individuales de los involucrados.

El regreso de ‘Otro Rollo’ ocurre a 18 años de su despedida, un lapso en el que la televisión mexicana ha experimentado transformaciones profundas. La decisión de optar por un show en vivo, en lugar de un formato grabado, apunta a recuperar la energía y la espontaneidad que caracterizaron al programa original.

El impacto cultural de ‘Otro
El impacto cultural de ‘Otro Rollo’ marcó una época en la televisión mexicana nocturna (Cortesía Adal Ramones)

La conferencia de prensa del 12 de agosto será el escenario donde se despejarán las dudas sobre la estructura del espectáculo y la posible incorporación de otros elementos novedosos.

La expectativa generada por este anuncio refleja la vigencia del legado de ‘Otro Rollo’ y la capacidad de sus protagonistas para convocar al público, incluso después de casi dos décadas fuera del aire.

Temas Relacionados

Otro rolloAdal RamonesYordi RosadoLalo Españamexico-entretenimiento

Más Noticias

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

El arquero de Costa Rica recibió su primer gol en la Liga MX en su presentación en CU contra los Rayos del Necaxa

Pumas y Necaxa empatan en

EEUU espera alcanzar acuerdo comercial con México en octubre

EEUU y México anunciaron a inicios de agosto una prórroga de 90 días antes de aplicar los aranceles generales del 30 %

EEUU espera alcanzar acuerdo comercial

Lotería Nacional: estos son los ganadores del Protouch del domingo 10 de agosto

Después de cada jornada, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Protouch

Lotería Nacional: estos son los

Temblor en hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cd Hidalgo, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en hoy: se registra

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres con

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que estaría

Esto es lo que estaría ganando Aarón Mercury semanalmente en ‘La Casa de los Famosos México 3’

TV Azteca ofrecería millonaria suma a Florinda Meza para ser parte de MasterChef Celebrity

La película más reproducida en Prime Video México HOY

Las mejores cintas de Netflix México para ver en cualquier momento

El top de las mejores series de Prime Video en México

DEPORTES

Pumas y Necaxa empatan en

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos