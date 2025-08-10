Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify México

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify actualizó su ranking con los más escuchado en los podcast de México, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Entre temáticas de crimen real, comedia, entrevistas y desarrollo personal, el listado ofrece una fotografía para todos los gustos.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

3. Chisme Al Fallo

Ven a chismear con Ale Estefanía y Esme Díaz sobre fitness, belleza y la vida de las mujeres que nos esforzamos por mantener un balance, aunque a veces no lo logramos!

4. Par De Tres

Tres valedores sin miedo a la funa se juntan para echar algo rico de tragar y de paso. unas buenas risas, acompañadas de humor negro, experiencias contadas desde su privilegio y uno que otro comentario no apto para la generación de cristal. ANULAMOS FUNA

5. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

6. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

7. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

8. Hermanos de Leche

Iván Fematt "La Mole" y Adrián Marcelo, semana a semana, te traen un show prohibido que no nos dejarían pasar en ningún otro lugar.

9. Dimes y Billetes

Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Moris Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera, son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Sígueme en redes sociales morisdieck.

10. Penitencia

Penitencia: Historias que nos harán entender a profundidad la violencia en México. Historias que nos harán reflexionar sobre la maldad e injusticias en nuestro país. Historias que nos hace falta entender y hablar de ellas, para poder prevenir y reinsertar.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.