‘Nosferatu’ encabeza los estrenos de streaming más esperados del 11 al 17 de agosto

Nosferatu, de 2024, es una reinterpretación del clásico del cine mudo de 1922, dirigida por Robert Eggers. (Empire/Focus Features)

Del 11 al 17 de agosto, el calendario de estrenos en streaming viene cargado de propuestas diversas que van desde intensos documentales hasta animaciones irreverentes, pero sin duda hay dos títulos que se roban la atención esta semana: Nosferatu, la nueva visión del clásico del cine de horror dirigida por Robert Eggers, y Alien: Planeta Tierra, la esperada expansión de la icónica franquicia de ciencia ficción que llega a Disney+.

Junto a estos estrenos, las plataformas presentan un menú variado que incluye thrillers políticos, dramas carcelarios, animaciones para adultos y documentales conmovedores. También destaca el regreso de Betty la fea en Prime Video, y propuestas que exploran historias reales desde ángulos incómodos pero necesarios, por lo que será una semana con títulos que invitan tanto al entretenimiento como a la reflexión.

Las plataformas de streaming se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento en la actualidad, ofreciendo el acceso a una amplia variedad de contenidos como series, películas, documentales y más, que pueden disfrutarse desde la comodidad del hogar. Aquí te dejamos los detalles más relevantes de cada estreno en las plataformas más populares, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max, día por día.

Qué se estrena en Netflix

'En el barro' se estrenará en Netflix el próximo 14 de agosto. Crédito: Netflix Latinoamérica

Miércoles 13 de agosto

Guardianes de una gran nación

En la volátil década de 1970, un tenaz espía de la India, Vishnu Shankar, debe vencer a un enemigo del otro lado de la frontera en una lucha de astucia y estrategia con el objetivo de sabotear un programa nuclear.

Canciones desde el encierro

En este premiado documental en formato de álbum visual, el músico JJ’88, condenado a cadena perpetua a los 15 años,encuentra esperanza componiendo música durante su confinamiento.

Jóvenes y millonarios

Cuatro adolescentes de Marsella ganan 17 millones de euros, lo que hace realidad sus sueños de tener lujos, libertad y dinero fácil. Pero el premio también trae consigo mucho caos.

Despelote

Tras enterarse de que lo van a castrar, un perro tiene 24 horas para vivir su última aventura con sus amigos caninos. Una picante comedia para adultos.

Jueves 14 de agosto

En el barro

Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

'Mononoke II' se estrenará en Netflix el próximo 14 de agosto. Crédito: Netflix Latinoamérica

Mononoke II: Las cenizas de la ira

El boticario vuelve cuando el harén de Edo arde al calor de nuevas crisis, disputas familiares y envidias que engendran un espíritu incendiario.

Viernes 15 de agosto

Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea

Esta serie documental revela las desgarradoras historias de los sobrevivientes de los capítulos más sombríos de Corea y trae a la luz secretos guardados durante mucho tiempo.

Cuerpos de TV: La realidad de «The Biggest Loser»

En esta provocativa serie documental, antiguos concursantes y productores revelan la intensa y destructiva dinámica detrás del éxito de «The Biggest Loser».

La noche siempre llega

Ante un inminente desalojo en una ciudad que su familia ya no puede costear, una mujer se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir 25 mil dólares.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

La segunda temporada de la serie se estrenará en Prime Video el próximo 15 de agosto. Crédito: Prime Video México

Miércoles 13 de agosto

La fiesta de las salchichas: Frutopía

En esta segunda temporada, Frank el Salchicha, Brenda y sus amigos cruzan un portal fuera de Shopwell en busca de sus creadores en el mundo humano. El grupo vive aventuras en este fascinante pero aterrador nuevo reino.

Agente mariposa (Butterfly)

La vida de David Jung, un ex agente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que vive en Corea del Sur, se desmorona cuando las consecuencias de una decisión de su pasado regresan para atormentarlo. Entonces, se ve perseguido por Rebecca, una joven agente mortal y sociópata asignada para matarle, y por Caddis, la siniestra organización de espionaje para la que trabaja.

Viernes 15 de agosto

Betty la fea: La historia continúa

Segunda temporada de la historia de Beatriz Pinzón Solano 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace dos décadas escogió el camino que le hacía verdaderamente feliz.

La mujer de la casa abandonada

Inspirada en el podcast de Chico Felitti, la serie retrata, tras una rigurosa investigación periodística, la misteriosa vida de “Mari”, quien habita una mansión en ruinas en Higienópolis, São Paulo

Qué se estrena en Disney+

Alien: Earth presenta su primer tráiler.

Miércoles 13 de agosto

Alien: Planeta Tierra

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir.

Jueves 14 de agosto

El reino (The Kingdom)

Esta serie ofrece una mirada al interior de la franquicia profesional de fútbol americano Kansas City Chiefs durante la temporada 2024 de la NFL, con un acceso sin precedentes a la vida de los jugadores dentro y fuera del campo.

Viernes 15 de agosto

Quebranto

Una joven argentina es atormentada por la ansiedad y un profundo vacío existencial, producto de no conocer sus verdaderos orígenes y su familia biológica. Decidida a encontrar respuestas sobre su pasado, Miranda emprende un viaje a México, sin embargo, lo que comienza como una búsqueda personal para sanar heridas, rápidamente la sumerge en una peligrosa y compleja red criminal en Ciudad de México.

Sin límites con Chris Hemsworth

Esta serie documental con un enfoque fisicoculturista, propone una forma diferente en la que podemos vivir mejor durante más tiempo: regenerando el daño, maximizando la fuerza, construyendo resiliencia, impactando al cuerpo, sobrealimentando la memoria y enfrentando la mortalidad.

Cuáles son los estrenos de HBO Max

La película se estrenará en HBO el próximo 15 de agosto. Crédito: Universal Pictures México

Jueves 14 de agosto

Marcial Maciel: El lobo de Dios

Docuserie que revela las décadas de abusos y engaños del padre Marcial Maciel, el infame líder de los Legionarios de Cristo.

Viernes 15 de agosto

Nosferatu

En 1838 el joven ayudante de Hutter, tiene que viajar hasta Transilvania para cerrar una venta con un cliente, un conde que vive en un castillo de Los Cárpatos. Tras un complicado y siniestro viaje llega al lugar, donde las escalofriantes experiencias continuarán. Un día, Hutter se descubre la marca de unos colmillos en su cuello y pronto comprenderá que el conde es en realidad la reencarnación del vampiro Nosferatu.

Hombre mono (Monkey Man)

Kid es un delincuente que acaba de salir de prisión y vive en la India, intentando adaptarse a un mundo marcado por la avaricia y carente de valores espirituales. Allí luchará por buscar venganza por la muerte de su madre y defender a las clases más desfavorecidas.