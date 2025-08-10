Feria de la Nuez 2025: Detalles y fechas sobre este tradicional evento en Amecameca

Feria de la Nuez se llevará próximamente. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La edición anterior de la Feria de la Nuez Amecameca atrajo a miles de visitantes con conciertos gratuitos de artistas de renombre, consolidando su reputación como uno de los festivales más concurridos y apreciados del oriente del Estado de México.

Este año, la expectativa crece ante la inminente llegada de la Feria de la Nuez Amecameca 2025, que se celebrará del 13 al 17 de agosto en el corazón de Amecameca, municipio enclavado en las faldas del Popocatépetl.

Según la información difundida por los organizadores, la programación artística y cultural promete mantener el nivel de calidad y diversidad que ha caracterizado a este encuentro, con la presencia de agrupaciones de renombre en géneros como el regional mexicano, la cumbia, el ska y el sonido sonidero.

La feria, que se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas de la región, trasciende el mero entretenimiento para convertirse en un escaparate de la tradición campesina, el talento local y la riqueza agrícola de la zona.

Alistan Feria de la Nuez en Amecameca. Foto: (Ferias México)

Amecameca destaca por su clima templado y suelos fértiles, condiciones que han favorecido una larga historia de producción de nuez de Castilla. Este fruto, más allá de su valor económico, representa un símbolo de identidad y trabajo colectivo para las familias del municipio.

La feria, en este sentido, funciona como un espacio de encuentro donde se difunde y celebra este legado a través de actividades que van desde exhibiciones de productos derivados de la nuez hasta talleres gastronómicos, rutas de senderismo, venta de artesanías y foros culturales.

El epicentro de la celebración se sitúa en el centro del municipio, donde se instala un corredor artesanal y gastronómico que atrae tanto a habitantes locales como a turistas provenientes de la Ciudad de México y entidades vecinas.

Los visitantes pueden degustar una amplia variedad de productos, entre los que destacan dulces típicos, panes, licores, mermeladas y productos gourmet elaborados con nuez. Además, la programación incluye concursos, charlas sobre prácticas agrícolas sostenibles y presentaciones de danza y teatro, lo que refuerza el carácter multidisciplinario y familiar del evento.

Agenda cultural. Foto: (Ferias México)

La oferta musical de la Feria de la Nuez Amecameca 2025 se perfila como uno de los principales atractivos. El programa anunciado contempla la actuación de:

13 de agosto : Marco Flores y la #1 Banda Jerez, Metamorfeame, Banda de Música Brígido Santamaría

14 de agosto : Sonido Pirata y Fania 97

15 de agosto : Vagón Chicano, Adolescents Orquesta

16 de agosto : Jorge Carmona

17 de agosto: Los Korucos y Elefante

Todas estas presentaciones tendrán lugar en el teatro del pueblo, con acceso libre para el público, lo que ha sido un factor determinante en el crecimiento sostenido del festival.

La diversidad de actividades y la gratuidad de la mayoría de las propuestas han convertido a la feria en un evento de referencia para públicos de todas las edades. La combinación de espectáculos musicales, muestras gastronómicas y actividades culturales ha fortalecido el vínculo entre la comunidad y su entorno, al tiempo que impulsa la economía local y promueve el turismo regional.

La edición 2025, según lo observado en años anteriores, se perfila para superar las expectativas y reafirmar el papel de Amecameca como epicentro de la celebración de la nuez de Castilla en el Estado de México.