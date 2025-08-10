México

Resultados Chispazo 9 de agosto 2025: ganadores de todos los sorteos de hoy

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este sábado 9 de agosto, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Chispazo de las Tres

Número ganador: 03, 09, 17, 20, 24

Ganadores: 30,964

Dinero entregado: 797,609.83 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 01, 08, 22, 23, 28

Ganadores: 42,695

Dinero entregado: 1,180,077.52 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones:

Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas.

Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo ganar Chispazo?

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que escoger los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna sacará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

