Caso Fernandito: mamá avisó a las autoridades tres veces pero llegaron tarde, fue sepultado en Edomex

Fernando fue encontrado muerto el pasado lunes en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

(Jovanni Pérez/Infobae)
El cuerpo de Fernando, el niño de cinco años hallado sin vida en Los Reyes La Paz, fue sepultado este sábado en el panteón Altavista, en el sector El Pino del Estado de México. Las autoridades asignaron un espacio especial al menor, ya que el cementerio se encontraba saturado y sin lugares disponibles.

El cortejo fúnebre partió alrededor de las 10:00 horas desde la casa familiar, ubicada en la colonia San Isidro La Paz. Familiares, amigos y vecinos acompañaron el féretro blanco cargado por allegados y subido a la carroza, en medio de consignas y gritos de “Justicia”. Niños y adultos portaban globos y ramos de flores blancas.

Durante el recorrido, la madre de Fernando, Noemí, llevaba consigo una fotografía de su hijo, mientras a su alrededor los asistentes tocaban las bocinas de sus autos y entonaban oraciones. En el domicilio quedó una cruz con el nombre y la fecha de nacimiento del menor.

Al llegar al panteón, el cortejo atravesó un sendero de pétalos de rosa. La familia colocó una cruz, coronas de flores y globos blancos en la tumba habilitada especialmente, donde también se encendieron veladoras y se reprodujeron canciones en memoria de Fernando.

Durante el sepelio, la abuela del menor sufrió un desmayo. El padre de Fernando estuvo presente y pidió justicia al recordar a su hijo. El sacerdote presente dio una bendición antes de proceder con la sepultura.

Fernando fue encontrado muerto el pasado lunes en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino. De acuerdo con la investigación, tres personas —dos mujeres y un hombre, detenidos y bajo prisión preventiva— presuntamente lo retuvieron como garantía por una deuda de mil pesos que la madre mantenía.

La abogada de la familia denunció que la madre acudió al DIF municipal y a la Fiscalía Regional sin recibir ayuda oportuna. El caso mantiene a familiares y vecinos exigiendo justicia y la sanción a los responsables.

Respecto a los hechos, la madre ha declarado “nada más lo que quiero es justicia para mi niño, que no se quede esto así, es lo que quiero yo. Que caiga el peso de la ley a ellos, quiero justicia para mi niño.”

Vecinos y familiares en Los Reyes La Paz, Estado de México, han exigido justicia frente a la fiscalía, ya que aseguran que el niño pudo haber sido salvado. Vecinos refieren que pidieron ayuda de las autoridades, que, de haber sido oportuna, pudieron haber localizado al menor a tiempo.

El mismo día que ocurrió el secuestro, la madre acudió al DIF municipal y a las fiscalías de La Paz y de Nezahualcóyotl, sin embargo al tener dificultades del habla, fue ignorada. Finalmente fue atendida al presentarse en la Ciudad Mujeres, sin embargo fue demasiado tarde.

