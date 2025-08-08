México

Dictan prisión preventiva por el caso de asesinato del niño Fernando, en el Edomex

La Fiscalía Geneal de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de seguridad, ingresaron a un penal estatal a los tres integrantes de la familia de usureros

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

FGJEM detiene a tres personas
FGJEM detiene a tres personas por asesinato de "Fernandito". Foto: x.com/@FiscaliaEdomex

Fueron detenidos y vinculados a proceso a tres personas involucradas en el asesinato de un menor, en el Estado de México, un caso que se ha vuelto viral y ha puesto de manifiesto las fallas en el debido proceso de acceso a la justicia.

La historia de Fernando, un niño de cinco años, hallado sin vida en la colonia Ejidal El Pino, municipio de Los Reyes-La Paz, Estado de México, impactó recientemente por la impunidad e injusticia. El menor había sido retenido por prestamistas como garantía de pago por una deuda de mil pesos que su madre no pudo saldar.

Se dio a conocer que el niño fue sustraído el día 28 de julio y que en días previos había pedido un préstamo. Al no recibir el pago, Liliana y Ana -dos de las usureras- acudieron a la casa de la madre a agredirla, el niño sale y al verlo decidieron tomarlo en prenda.

Ese mismo día, la madre acudió al DIF municipal y a las fiscalías de La Paz y de Nezahualcóyotl, sin embargo al tener dificultades del habla, fue ignorada. Finalmente fue atendida al presentarse en la Ciudad Mujeres, sin embargo fue demasiado tarde.

Tras varios intentos fallidos por recuperarlo, la madre denunció el caso ante autoridades locales y estatales. Policías municipales localizaron el cuerpo del niño en avanzado estado de descomposición en el domicilio de los acreedores. Actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya realiza la investigación que ha resultado hasta el momento en la detención de tres personas que ya fueron trasladadas al centro penitenciario de Nezahualcóyotl.

Vecinos y familiares en Los Reyes La Paz, Estado de México, han exigido justicia frente a la fiscalía, ya que aseguran que el niño pudo haber sido salvado. Vecinos refieren que pidieron ayuda de las autoridades, que, de haber sido oportuna, pudieron haber localizado al menor a tiempo.

La información preliminar señala que el menor presentaba signos de maltrato. El menor fue velado en días recientes en una carpa, rodeado de juguetes y globos en su memoria. La Fiscalía estatal informó que Fernando fue asesinado dos días después de su rapto, tras varios días en cautiverio sin comida ni agua y múltiples agresiones.

El pasado 4 de agosto, se realizó una revisión en el domicilio de los prestamistas Carlos N., Ana Lilia N. y Lilia N., ubicado en Ejidos El Pino. Los agentes detectaron un olor desagradable y al interior de la casa fue encontrado el cuerpo del menor en notable estado de descomposición.

La impartición de justicia se ha movilizado debido a que la comunidad exige justicia mientras el municipio finalmente brindó apoyo y acompañamiento a la madre del menor.

La Fiscalía Geneal de Justicia del Estado de México (FGJEM) en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y de la policía Municipal de La Paz, ingresaron a un penal estatal a los tres integrantes de la familia (la pareja y la hija) como parte de la investigación en la probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona, en agravio de un niño de 5 años.

De acuerdo al comunicado emitido por la fiscalía, se sabe que la madre del menor acudió en reiteradas ocasiones al domicilio con la intención de ver a su hijo.

Tras la detención, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público quien comenzó la investigación y fueron remitidos ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción de Nezahualcóyotl, para que se determine su situación jurídica.

